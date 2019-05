Čistá ropa přiteče do Česka v pondělí. Litvínovská rafinerie má zásoby do konce měsíce

Čistá ropa by ropovodem Družba měla překročit hranici České republiky podle stávajícího plánu v pondělí 27. května v odpoledních hodinách, řekla v pátek odpoledne mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Mírně tak upravila dopolední vyjádření předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra, který uvedl, že v pondělí by měla ropa přitéct do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově. Praha 17:42 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem | Zdroj: Profimedia

Ropa ze státních rezerv teče do litvínovské rafinerie od 1. května, vystačit by jí podle dřívějších informací měla do konce května. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100 000 tun ropy. Švagr v pátek uvedl, že další zápůjčku už Unipetrol požadovat nebude.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

„Je dohoda na poměrně precizním monitoringu ropy. V principu na denní bázi budou odebírány vzorky ropy a budou dělány rychlé analýzy,“ řekl v pátek Švagr. Uvedl, že ze státních hmotných rezerv Česka, Slovenska, Polska a Maďarska byly během posledního měsíce zatím poskytnuty asi dva miliony tun ropy.

Roční kapacita obou českých rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun.

‚Ropa je na dohled‘

V sídle SSHR v Praze se v pátek uskutečnilo další jednání pracovní skupiny Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO), ve které jsou zastoupeni představitelé největších firem na trhu s pohonnými hmotami.

„Z hlediska informací především od Mera (provozovatel tuzemských ropovodů) a Unipetrolu bylo výrazně klidnější a výrazně optimističtější než v minulosti. Zdá se, že čistá ropa je na dohled,“ uvedl Švagr. Slovenský přepravce ropy Transpetrol obnovil dodávky ruské ropy ropovodem Družba ve středu.

„Dostali jsme také informaci, že Unipetrol řeší obchodní situaci tak, že zajistili dodávky ruské ropy i alternativní cestou přes ropovod IKL. Znamená to, že by někdy v druhé polovině června byl ropovod Družba tímto posílen,“ dodal Švagr.

Ropovodem IKL z italského Terstu přes Ingolstadt teče do ČR primárně nízkosirná neruská ropa pro kralupskou rafinerii. Do provozu byl uveden v lednu 1996.