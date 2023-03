Šmelhaus z dTestu: Zprostředkovatelé nezvoní u dveří, elektrošmejdy je možné ověřit na webu úřadu

Dodavatelé energií již většinou dokážou nabídnout ceny pod cenovým stropem, pro přechod k nové společnosti je ale potřeba dobře znát svou aktuální smlouvu. „Ve smlouvách bychom měli zkoumat zejména dobu fixace ceny a potom to, na jak dlouhou dobu je smlouva uzavřena,“ vysvětlil pro Český rozhlas vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Petr Šmelhaus. Rozhovor Praha 12:43 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodavatelé dokážou nabídnout ceny pod stanoveným stropem, říká Petr Šmelhaus ze spotřebitelské organizace dTest | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud by lidé chtěli nyní měnit smlouvu na plyn nebo elektřinu, na co si mají dát pozor?

Dodavatelé již většinou dokážou nabídnout ceny pod cenovým stropem. Pokud mají spotřebitelé k dispozici údaje o své spotřebě, mohou si vypočítat, kolik by při své spotřeby ušetřili na obchodní složce dodávky. Budou to nepochybně stokoruny až možná tisíce korun.

Změna tarifu vyžaduje znalost smlouvy se stávajícím dodavatelem. Vždy se vyplatí si maximum informací zjistit nezávisle nebo s pomocí někoho blízkého, komu důvěřujeme. Pokud smlouvě nerozumíme, je lépe se do změn nepouštět. Doporučujeme si hlídat spotřebu a ke dni změny dodavatele si nafotit stav plynoměru nebo elektroměru.

Dřív se objevovali takzvaní energošmejdi. Jak se teď změnily podmínky pro zprostředkovatele?

Nyní máme registrované zprostředkovatele a neměli by nám zvonit u dveří ti takzvaní energošmejdi. Registrovaný zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Dokonce by měl upřednostňovat zájmy spotřebitele před zájmy vlastními.

Zprostředkovatel je povinen spotřebitele pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech nabízených dodávek, včetně případných hrozících škod.

Zprostředkovatelé se dají lehce ověřit. Na stránkách Energetického regulačního úřadu existuje registr zprostředkovatelů. V současnosti jich je tam asi 640 a neustále přibývají. To jsou jak fyzické, tak právnické osoby.

Každý zprostředkovatel se při styku se spotřebitelem musí prokázat svým osvědčením. Pokud to osvědčení u sebe nemá, spotřebitelé by s ním vůbec neměli jednat, protože se může jednat o nějakého podvodníka.

Nový dodavatel může pomoct

Pokud mají lidé smlouvu, kde je fixace delší, ale nyní by našli výhodnější možnost, tak se musí podívat do své stávající smlouvy a zjistit, jestli je tam možnost výpovědní lhůty, a také asi porovnat, zda by podmínky doopravdy dlouhodobě výhodné byly?

Přesně tak. Ve smlouvách bychom měli zkoumat zejména dobu fixace ceny a potom to, na jak dlouhou dobu je smlouva uzavřena.

Pokud si s tím nevíme rady a pokud důvěřujeme novému dodavateli, kterého jsme si vybrali, tak můžeme starou smlouvu vzít, zajít za ním a požádat ho, aby naši dosavadní smlouvu prostudoval a podíval se, za jakých podmínek by nám mohl dodávat energie - elektřinu nebo plyn.

Nový dodavatel za nás dokáže smlouvu vypovědět a říct nám, kdy by byla zahájena nová dodávka.

Co by lidi mělo v nabízených smlouvách nejvíc zajímat?

Měli bychom rozlišovat mezi dobou fixace ceny a tím, jakou máme smlouvu (jestli na dobu neurčitou nebo určitou, pozn. red.). Ta může být na dobu určitou, ale třeba cena může být zafixovaná na kratší dobu. Po jejím uplynutí se buď cena obnoví znovu na dobu určitou podle stávajícího ceníku, anebo se obnoví na dobu neurčitou, nebo tam můžou nastat nějaké jiné podmínky.

Je možné, že se zvýší i fixované ceny energie?

Zvyšování zafixované ceny jsme viděli v minulém období, teď by k tomu docházet již nemělo. Čistě z toho důvodu, že na trhu už panují jiné podmínky.

Tenkrát (na podzim a v zimě, pozn. red.) k tomu docházelo z důvodu, že velmi narůstaly nákupní ceny pro komodity. Obchodníci nebo dodavatelé energií měli enormní zájem na tom, aby se přizpůsobili trhu, kde jim rostly nákupy, ale nerostly zafixované ceny.

Samozřejmě že to dělat neměli, pokud byla cena zafixovaná a pokud ze všech okolností smlouvy vyplývalo, že zafixovaná cena má zůstat, tak takovou cenu změnit nemohli. Ale často se o to snažili a často jim to vycházelo, protože spotřebitelé takovou změnu akceptovali a nové ceny platili.

Teď takovou situaci nemáme, protože ceny na vstupech se už nezvyšují, a tak dodavatelé teď nemají ambici postupovat tímto způsobem.

A jak je to se smlouvami na spotové produkty?

Zatím je uzavírat nelze, protože to omezila vláda svým nařízením. Pro letošní rok zřejmě nebude možné uzavírat smlouvy na spotové ceny.

Tam je jedna jediná výjimka. Pokud mají odběratelé elektroměr s okamžitým odečtem, tak takovou smlouvu uzavřít mohou. Ale většinou ho nemají, takže za těchto podmínek uzavřít spotovou smlouvu nemohou.

Ale pro další roky je možné, že to pro některé spotřebitele nebo zákazníky bude zajímavý produkt. Například pokud si budou sami vyrábět energii a pokud budou přemýšlet nad tím, co a v jakém okamžiku spotřebovávají. Potom pro ně může mít spotová cena význam.