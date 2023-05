Důchodová reforma nezachrání systém, myslí si dvě třetiny Čechů. Věří jí hlavně voliči Spolu a lidé z měst

Reformě penzí věří asi čtvrtina Čechů. O tom, že změny rozhodně pomůžou, jsou přesvědčená jen čtyři procenta lidí. Těch, co je vnímá do budoucna jako naprostý neúspěch, je sedmkrát víc.

„Celkem asi nepřekvapuje, že ve vyšší míře názor, že balíček nebude stabilizovat důchodový systém, zaujímají voliči hnutí ANO. Konkrétně jde o 78 procent případů,“ popisuje Radiožurnálu ředitel Medianu Přemysl Čech.

V průzkumu odpovídalo mezi 12. a 15. květnem více než tisíc dospělých respondentů. To, že reforma penzí pomůže důchodovému systému, se podle Čecha domnívají voliči koalice Spolu nebo lidé z větších měst.

Změny jsou potřeba pro budoucnost, řekl při představování reformy minulý týden ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

„Pokud se na věci díváme nejenom optikou politiky a politika, ale třeba také optikou občana nebo rodiče, tak přece každému dobrému člověku záleží nejenom na tom, aby se on sám měl v daný okamžik nebo pro příští roky dobře, ale aby se dobře žilo také jeho dětem a vnoučatům,“ dodává Jurečka.

Odchod do důchodu

Důchodová reforma řeší i termín odchodu lidí do penze. Změny, které v této oblasti připravil kabinet Petra Fialy, konkrétně flexibilní prodlužování odchodového věku, se většině respondentů nelíbí.

Vláda už dál nechce pevně stanovenou věkovou hranici. Odchod do důchodu má nově záviset na aktuální průměrné době dožití. „U generace, která dosáhne v populačním ročníku 50 let věku, se na základě těchto dat jasně stanoví výše odchodu do důchodu,“ vysvětluje Jurečka.

S takovým systémem ale 55 procent Čechů nesouhlasí. Rozhodně proti je 30 procent respondentů. Jsou to hlavně lidé starší šedesáti let, středoškolsky vzdělaní nebo voliči SPD.

„Souhlas vyjádřilo pouze 35 procent respondentů. Ve vyšší míře nesouhlas vyjádřili starší lidé v 68 procentech případů a voliči SPD v 75 procentech,“ uzavírá Přemysl Čech.