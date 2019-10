Důchodová reforma Maláčové může přijít hodně draho, záleží, jak se udělá, říká ekonom Zámečník

Penzijní systém by podle ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD měl mít po reformě znovu tři pilíře. Místo druhého by se ale zavedl nultý. Z něj by se pak mohl vyplácet minimální důchod ze státního rozpočtu. Další část penzí by byla zásluhová, a ta by se hradila ze sociálních odvodů. Reformu Maláčové rozebral v pořadu Interview Plus ekonom Miroslav Zámečník. Interview Plus Praha 19:16 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud ekonom Miroslav Zámečník podle svých slov dobře pochopil vyjádření ministryně práce Jany Maláčové, tak se její reforma „z dálky podobá tomu, co už jednou ČSSD zvažovala“. Vladimír Špidla totiž podle něj jednu dobu koketoval se švédským modelem, který je také třípilířový.

„Paní ministryně ale zatím neřekla, že ten třetí pilíř je povinný a fondový, kdy si lidé ukládají peníze na nějaký účet,“ doplňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

A zároveň upozorňuje, že Maláčová se zatím ke švédskému modelu nepřihlásila.

Takováto změna by ale podle něj bez dalších úprav dlouhodobou udržitelnost nezaručila. „Kontury tří složek jsou správně, také musíte měnit systémové parametry. Tedy kolik si budete přispívat a kam. Jestli do průběžného nebo fondového pilíře. To jsou všechno podrobnosti,“ vyjmenovává.

„Hlavní je, kdy budeme odcházet do důchodu, kolik si budeme přispívat a kolik pak z toho budeme brát. To všechno jako náhradové procento vztaženo k průměrnému příjmu pojištěnce před odchodem na penzi. Hrozně přitom záleží na nastavení zásluhového systému. A pokud nebude fakticky zdaňovat ty, co měli nadprůměrné příjmy, tak bude mnohem dražší než ten současný,“ varuje Zámečník.

Upozorňuje také na velká psychologicko-politická úskalí nastavení pilířů. „Může se to nastavit tak, že je v nultém pilíři nepodmíněný minimální příjem. To je mimochodem hit moderní levice, a i když se to experimentálně zkoušelo, tak se to všude opustilo. Protože pokud by to měl být příjem seniora, ze kterého se dá žít, tak je nesmírně drahý,“ přibližuje v pořadu Interview Plus.

Efekt černého pasažéra

Takto nastavený nultý pilíř by totiž buď musel být hrozně nízko, a pak by se zas musel dokrývat nejrůznějšími sociálními dávkami, nebo když se nastaví moc vysoko, je zas moc drahý.

„Do toho vstupuje efekt černého pasažéra, který ti, co celý život pracovali a byli takzvanými chudými pracujícími, extrémně špatně snášejí,“ říká Zámečník. Takový černý pasažér totiž neparticipoval na pojistném systému, což oni s nízkými platy ano. „A nad tím by ministryně měla ale hodně přemýšlet,“ vzkazuje ekonom.

Nevyřešil by to ale další pilíř, tedy zásluhovost? „Opět záleží na tom, jaký podíl by měl ten nultý a zásluhový. Kdyby byl třeba jen 10%, který ale není k přežití a je blízko existenčního minima. Ohromně důležitou věcí pak je, jestli vytvoříte skupiny, které změnou výrazně pohorší.“ Tím by totiž podle Zámečníka padla i solidarita do penzí dnes zakomponovaná.

Na novém systému by pak podle něj bylo nejnáročnější nastavení nultého pilíře. „Pro ty, co jsou pod příjmovým mediánem, a k tomu máte udělat nějak zásluhovost, tak musíte ten nultý hodně zvednout, a to je prostě drahé,“ vysvětluje Zámečník.

Důležitý podle něj bude i časový předstih. „Tedy jestli do toho chcete zahrnout ty, co jsou v předdůchodovém věku, nebo ne. To by totiž byla velká darda do veřejných financí. Když chcete peníze přerozdělovat, tak fakticky zvedáte daně a je jedno kde,“ doplňuje.

Pozor na metání slov

Mezi návrhy, kde na to vzít, už Jana Maláčová navrhla zvýšení daní právnických osob. „To je opět poměrně citlivá otázka. Země s podobnou ekonomikou, jakou máme my, tedy jedna z nejprůmyslovějších na světě, si musí strašně dobře rozmyslet, jaké chce dělat korporátní sazby. Protože vám průmysl odmigruje tam, kde je efektivní sazba nižší,“ podotýká ekonom.

Druhou věcí podle něj je, že Francouzi nebo Němci odvádějí proti nám relativně nižší procento HDP než české subjekty. Také by to znamenalo skutečné zatížení hotovostních toků.

„Třetí věc je, že bez zahraničních investorů neuděláte technologickou změnu průmyslu. Oni mají nožičky a zůstaneme na to sami, navíc s vyšší korporátní daní,“ varuje.

„Chce to opravdu hodně přemýšlet a nejde o tom hovořit takto, až lehkomyslně s používáním slovíček, jako je korporátní daň. Nemůžete s nimi takto metat,“ dodává Zámečník.

Proč se mu osobně nejvíc líbí varianta osobního připojištění, kterou mají na Novém Zélandu nebo ve Švédsku? Více si poslechněte v Interview Plus Jana Bumby.