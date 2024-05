Důchodová reforma je stále otevřena debatě s opozicí. Nesmí se ale vyprázdnit její smysl, říká Jurečka

Poslanci mají ve 13.00 začít v úvodním kole projednávat vládní důchodovou reformu, vůči které se ostře vymezují obě opoziční hnutí ANO a SPD. Nejvíce jim vadí růst věku odchodu do důchodu nad 65 let, a proto plánují jednání Sněmovny několik dní blokovat. „Stále ještě je prostor k tomu, abychom hledali cestu dohodnout se napříč celým politickým spektrem,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 10:33 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchodová reforma je otevřena debatě s opozicí, říká ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Neměla by přece jenom být na tak důležité věci, jako je důchodová reforma, shoda všech politiků?

Bylo by ideální, aby byla shoda. Já jsem si to přál. V loňském roce jsem měl deset jednání se zástupci opozice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zvýšení garantované části důchodů i snížení tempo jejich růstu. „Soubor těchto opatření je klíčový pro to, abychom v příštích třiceti letech dokázali systém dostat z obrovských deficitů,“ říká Jurečka

Zástupci opozice byli i v té pracovní skupině. Bohužel, myslím si, že celý národ mohl vidět, jak jednání probíhalo, i na půdě u pana prezidenta, že to prostě není jednoduché.

Například hnutí ANO roky říká, že důchodovou reformu má, že ji chce udělat – dokonce i na principech, na kterých ji realizujeme my – a dneska říká přesný opak. To se dá těžko domluvit.

Takže to vnímáte tak, že jste udělal maximum?

Opravdu jsem se maximálně snažil najít cestu ke shodě. Stále platí a stále to realizuji, že do jeho (zákona) čtení má smysl jednat. Já jsem takto třeba jednal minulý týden se zástupci SPD.

Zítra bojujeme za současné i budoucí důchodce



Vládní důchodová reforma zhorší postavení důchodců a neřeší dlouhodobou budoucnost důchodového systému.



Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané na úterý 28. května se začne projednávat vládní návrh na změny v našem… pic.twitter.com/23u9rFWAXN — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 27, 2024

Stále ještě je prostor k tomu, abychom hledali cestu se dohodnout napříč celým politickým spektrem, byť jsem realista a nevím, jestli je chtěné i z druhé strany dohodnout se a podílet se na něčem, co třeba není úplně jednoduché a populární. Ale je to nutné.

Tři oblasti opatření

Mohl byste prosím ještě jednou shrnout, co nejdůležitějšího vaše vládní reforma důchodu přináší?

Jsou tam tři oblasti opatření. První oblastí je rodina, ocení rodičovství, ocení péče o děti nebo o osobu blízkou, podpora například vdovských či vdoveckých důchodů.

Když budou lidé déle pracovat, měli by také o něco déle pobírat důchod, myslí si demograf Fiala Číst článek

Pak je tam oblast solidární, která se týká zvýšení minimální garantované části důchodu. Dále jsou tam věci, které se týkají náročných povolání, aby (lidé s těmito povoláními) mohli chodit dříve do důchodu až o pět let, záleží na počtu odpracovaných směn.

Dále je tam třetí, stabilizační oblast, která zahrnuje například posun hranice věku odchodu do důchodu na základě doby dožití, nebo opatření, kterým se o něco snižuje tempo růstu nových důchodů.

Soubor těchto opatření je klíčový, abychom v příštích třiceti nebo čtyřiceti letech dokázali systém dostat z hrozících obrovských deficitů do systému, který bude udržitelný pro veřejné rozpočty a zároveň bude garantovat z průběžného systému důstojné férové důchody pro budoucí generace.

Půjdou dnešní dvacetiletí do penze opravdu až třeba v sedmdesáti letech věku?

To už je opravdu věštění z křišťálové koule. Dneska vidíme v datech na hranici věku odchodu do důchodu pro ročníky do data narození 1972. Cokoliv nad to je opravdu čistá prognóza, čistý odhad, který se může naplnit nebo nemusí. Myslím, že takováto prognóza úplně pravděpodobná být nemusí.

Jsem přesvědčen, že naše důchodová reforma, tak jak jsme ji představili, vydrží. pic.twitter.com/jl3iElRwfl — Petr Fiala (@P_Fiala) May 14, 2024

Pojďme být konkrétní – jsem-li muž, ročník 1972, mám dvě děti, kdy půjdu do důchodu?

Bude tam posun hranice věku odchodu do důchodu o sedm měsíců, oproti současné hranici 65 let, to znamená 65 let a sedm měsíců.

‚Pštrosí politika‘

Vy jste zmiňoval ještě nějaké možnosti jednání s SPD, platí to i pro hnutí ANO?

Ano, stále to platí. I hnutí ANO má u nás dveře otevřené, před třemi týdny jsem i dopisem oslovil pana předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, aby opravdu u tak vážného a důležitého tématu pro Českou republiku a pro českou společnost na jednání přišel on nebo jeho experti a nedělali pštrosí politiků, kdy strkají hlavu do písku.

Jste ochotni nějaké parametry ještě změnit?

Je to určitě otevřeno k debatě, ale nesmí to znamenat, že se vyprázdní smysl reformy. Že to bude znamenat, že to budou jenom opatření, která přináší do systému výdaje, nikoliv konsolidaci nutnou pro udržitelnost systému pro naše děti a vnoučata.

Lhaní hnutí ANO je na úrovni žáka, který se vymlouvá, že nemá domácí úkol, protože mu sešit snědl pes.



Důchodová reforma je potřebná a s věkem do důchodu se hýbat musí. Ví to i paní Schillerová a pan Havlíček, ale jejich nadřízený jim nedovolil mít vlastní názor. pic.twitter.com/eN9rZPyYEI — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 26, 2024