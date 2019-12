Od Nového roku se starobní důchody zvýší v průměru o 900 korun. Všichni penzisté na ně ale nedosáhnou

Penzisté si v novém roce polepší průměrně o 900 korun měsíčně. Zvýšení důchodů schválila v září sněmovna a ještě ten samý měsíc zákon podepsal i prezident Miloš Zeman. Průměrný důchod tak poroste na necelých 14 400 korun. Ne všichni penzisté ale na tuto částku dosáhnou - záleží na tom, jak vysoký důchod mají teď. Praha 10:37 24. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od nového roku se mimo jiné zvýší starobní důchody. A to průměrně o 900 korun měsíčně. Všichni penzisté ale na tuto částku nedosáhnou (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zvýšení důchodů o 900 korun navrhoval na začátku letošního roku premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Argumentoval tím, že důchody rostly pomaleji než mzdy a že od začátku roku 2019 se starobní důchod taky zvýšil průměrně o 900 korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD návrh později podpořila. Jak ale v únoru vysvětlovala, musel se kvůli tomu změnit zákon.

„V těchto dnech předložím do meziresortního připomínkového řízení právě změnu příslušné legislativy, protože zákonná valorizace by se pohybovala maximálně na úrovni 700 korun. Proto na to vyšší navýšení důchodů je potřeba změnit zákon a budeme navrhovat dvě možnosti,“ citoval Radiožurnál Maláčovou.

Důchodová reforma

V lednu 2019 zároveň vznikla nová důchodová komise pro spravedlivé důchody. Poprvé zasedla v únoru a její předsedkyně - rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová - požadovala, aby na důchody šlo z rozpočtu víc peněz. „V České republice na důchody vynakládáme zhruba 7,4 procenta HDP. Průměr Evropské unie činí 10,2 procenta. Samozřejmě tento rozdíl bude předmětem jednání v komisi,“ popsala.

Zvýšení důchodů o 900 korun komentoval na začátku roku například ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Ten chtěl s návrhem souhlasit pouze v případě, že se nebude prohlubovat schodek státního rozpočtu a nezvýší se výdaje státu.

„Co od paní ministryně budu chtít, aby to nebylo jenom tak, že bude přicházet s každoročním zvýšením důchodů, což samozřejmě penzistům přeji, ale aby paní ministryně vedle toho přišla i s nějakou promyšlenou důchodovou reformou, která zajistí udržitelnost penzijního systému i pro další generace. Protože pokud se nebude dělat s penzijním systémem nic a budeme pouze zvyšovat každoročně penze, tak se stane, že sice přilepšíme stávajícím důchodcům, ale ohrozíme existenci penzijního systému a připravíme o důchody další generace,“ vysvětlil Radiožurnálu Skopeček.

33 miliard navýšení

O tom, že se starobní důchod zvýší v průměru o 900 korun, rozhodla vláda v dubnu. A to tak, že k zákonem dané valorizaci přidá další příspěvek. „Celkové navýšení o 33 miliard, takže je to znovu nejdůležitější položka našeho rozpočtu,“ doplnil premiér Babiš.

O výši příspěvku vláda rozhodla v září. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD vypočítala, že daná valorizace bude 749 korun a příspěvek 151 korun.

„Ono těch 151 korun je opravdu pro velkou část seniorů – zejména pro ty s nižšími důchody – věc toho, jestli budou mít měsíčně zeleninu, ovoce a podobné věci, a zároveň je to částka, která je velmi vysoká – pět miliard ročně pro státní rozpočet,“ dodala Maláčová.

Každý člověk, který pobírá starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, by si měl od ledna polepšit alespoň o 371 korun. Další nárůst se pak bude odvíjet od výše jeho penze. Míň než zmiňovaných 900 korun navíc dostanou důchodci, kteří mají penzi nižší než 13 500 korun.