Dolejš: Ohledně dalšího růstu důchodů jsem skeptický, některým činilo problém už těch 900 korun

Všem důchodcům od ledna vzrostou penze o 900 korun měsíčně. Dohodlo se na tom hnutí ANO a sociální demokraté. Co na to říkají komunisté? Ti by podle poslance za KSČM Jiřího Dolejše měli chuť důchodcům přidat ještě více, nemají na to ale dostatečně silnou páku, jak řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:08 23. března 2019

„Kdybychom přišli s návrhem, že zvýšíme důchody třeba o jedenáct stovek, tak bychom museli poměrně komplikovaně hledat spojence, minimálně v koaličních stranách této vlády,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

Podprůměrné důchody, ze kterých se dá těžko vyžít, mají především ženy, upozorňuje člen důchodové komise Jiří Dolejš

Připomněl také, že některým poslancům a ministrům za hnutí ANO činila částka 900 Kč problém, a tak je v otázce dalšího zvyšování důchodů mírně skeptický.

Hlavním tématem schůzky důchodové komise, jejíž členem je i Jiří Dolejš, bylo srovnání důchodů mužů a žen. Aktuálně podle statistik berou ženy v průměru o 2500 korun měsíčně nižší důchody než muži. Podaří se to někdy sjednotit?

„Ženy a muži budou mít stejné důchody tehdy, až budou mít za sebou zcela srovnatelnou kariérní dráhu, na základě které se vyměřuje důchod,“ vysvětlil Dolejš s tím, že podmínkou je také stejný odchod do důchodu. To ale podle něj bude trvat necelých dvacet let.

Podprůměrně nízké důchody, ze kterých se dá těžko vyžít, tak mají podle Dolejše především ženy, které tráví méně let v pracovním procesu, protože se starají o děti a mívají nižší příjmy.

„V evropském srovnání jsme na tom hůře než v jiných zemích,“ varoval. Řešení vidí například v navyšování nejnižších důchodů, což je ale vysoký nárok na peníze – podle komise by se muselo najít přinejmenším 32 miliard korun. „To není malá částka,“ uzavřel Dolejš.

