Lednový růst důchodů i nová pravidla valorizace v roce 2024. Jaké změny přinese důchodová reforma?

Důchody dnešních penzistů porostou pomaleji než dosud, v lednu se zvednou o 360 korun. Pro valorizaci nyní platí nová pravidla, která jsou součástí důchodové reformy. Sice se do ní i nadále započítává celá inflace, z růstu reálných mezd je to teď ale místo poloviny jen třetina. A mimořádná valorizace v době prudkého zdražování už nebude, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Procházková. Praha 7:55 28. prosince 2023

„V případě extrémní inflace budeme důchodcům pomáhat se zvýšenými náklady i nadále. Mimořádné valorizace budou nahrazeny dočasným příspěvkem, který bude zohledňovat růst cen z 60 procent,“ vysvětlila mluvčí ministerstva práce Procházková.

Pokud projde návrh důchodové reformy, bude se věk odchodu do důchodu určovat podle průměrné doby dožití. A to tak, aby člověk pobíral penzi v průměru 21,5 roku. Poprvé by tato podmínka mohla platit pro lidi narozené v roce 1966.

A budoucím penzistům se bude jinak – méně výhodně – vypočítávat i výše důchodů. Růst nových penzí bude zpomalovat postupně, a to zhruba o 180 korun ročně během 10 let. Přesto ale důchody porostou, ujišťoval už dříve ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Je očekávaný předpoklad, že by budoucí nové vypočítávané důchody v příštích deseti letech měly růst o něco víc než tisíc korun ročně,“ tvrdil Jurečka.

Zvýhodnění pečujících

Kdo si má díky reformě polepšit, jsou lidé s minimální penzí. Její poměr se vůči průměrné mzdě podle návrhu zdvojnásobí, a to na 20 procent. A lidem, kteří doma zůstávají kvůli péči o děti, se do výpočtu penze započte průměrná mzda daných let.

„Vyměřovací základ pomůže také všem těm, kteří pečují o osobu, která je závislá na péči, o osobu blízkou,“ vysvětlil Jurečka.

Ministr chce taky prosadit, aby se manželům mohlo pojistné sečíst a oni tak později měli nárok na stejně vysoký důchod. Naopak podmínky pro předčasné penze se zpřísňují. Nově je třeba možné o ni zažádat jen o tři roky dřív. Vybrané náročné profese ale budou moct odejít na odpočinek dřív bez krácení částky.

Opoziční hnutí ANO má podle poslance Aleše Juchelky k návrhu reformy připomínky. „Zásadní výtky jsou dvě, a to je věk odchodu do důchodu. Samozřejmě nechceme, aby se prodlužoval. A za druhé, aby se nesnižovalo tempo růstu důchodů,“ řekl Juchelka.

Stejné výtky má i opoziční hnutí SPD. O důchodové reformě by poslanci měli hlasovat v novém roce.

