Jurečka: Naši ekonomiku limituje nedostatek pracovní síly. Proto bychom tu měli udržet Ukrajince

20 700 korun, tak by měl podle ministerstva práce a sociálních věcí vypadat průměrný starobní důchod. Po nové valorizaci se zvedne asi o 400 korun. To znamená 13 miliard ze státního rozpočtu. Ve Sněmovně je novela, která by měla růst důchodů přibrzdit. Lednové valorizace se ale nedotkne. „Důchody v budoucnu vždy porostou," říká Radiožurnálu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 20:46 17. července 2023

Výdaje na penze rostou a zvyšují se rychleji než příjmy. Loni šlo na penze 600 miliard, letos to bude 690. Důchodové pojištění přitom bude asi 80 miliard v minusu. To, co jste v pondělí uváděl, jsou čísla, která platí při současném znění zákona. Znamená to, že i když ve středu projde novela, která má růst důchodů přibrzdit, tak se to lednové valorizace nedotkne?

Lednové valorizace se tato změna vůbec nedotkne. Nedotkne se asi ani řádných valorizací v příštích dvou nebo třech letech. Růst reálných mezd sice teď asi zvolna nastane, ale musí dohnat ztrátu, která vznikla v roce 2022. Až poté, co se odmaže, se bude započítávat výše růstu reálných mezd do výše budoucích důchodu. Platí, že teď i v budoucnu budou důchody valorizovány plně o inflaci a o jednu třetinu růstu reálných mezd. To znamená, že důchody v budoucnu vždy porostou.

Lednová valorizace bude podle vašich čísel znamenat dalších třináct miliard ze státního rozpočtu. Pokud by už platila novela, kterou budete ve středu schvalovat, kolik by stát ušetřil?

Neprojeví se to, protože ekonomická situace v letošním roce nedává důvod k negativnímu projevení. Máme za sebou mimořádnou červnovou valorizaci, která pokryla předchozí měsíce s vyšším inflačním růstem. Teď nám zůstává inflace přes jedno procento, kterou musíme dokrýt v důchodech. To se právě dokryje a projeví v navýšením o 400 korun, které bude 1. ledna. Tato novelizace se primárně týká podmínek pro předčasné důchody, abychom neopakovali rok 2022.

Ve středu máte hlasovat o novele, která přenastavuje pravidla pro valorizaci důchodu a také zavádí pravidla pro předčasné důchody. V podstatě má zpomalit valorizaci důchodu. Je tam i dvacet pozměňovacích návrhů od opozice. Dohodla se pětikoalice, že bude pro některé z nich hlasovat?

Pro žádný z pozměňovacích návrhů opozice hlasovat nebudeme, protože všechny návrhy jdou proti smyslu celého záměru důchodové reformy. Má za cíl stabilizovat důchodový systém tak, aby bylo nejen na důstojné důchody dnes, ale i pro jejich děti a vnoučata.

Musíme udělat úpravy, které znamenají, že některé kroky a tempa se o něco zpomalí, ale změny povedou k tomu, že důchody v budoucnu porostou. Sice o něco pomaleji, ale to je jeden z nástrojů, který nám dává šanci, abychom měli na důstojné důchody dětí a vnoučat současných důchodců.

Poslanec Jiří Mašek (ANO) navrhl snížení penzí prominentů někdejšího komunistického režimu. Faktem je, že důchody některých komunistických pohlavárů jsou proti běžným velmi vysoké. Proč nepodpoříte ani tento návrh?

Navrhl to jen v případě členů dvou politických stran. Návrh, který snižuje důchody bývalých prominentů komunistického režimu, jsme za nás připravili už v loňském roce. Já jsem ho předkládal ještě jako opoziční poslanec. Týká se všech bývalých členů vlád a nejenom představitelů komunistického režimu, kteří byli členy KSČ. Jde i o ostatní zástupce, kteří byli například na úrovni vlády z ostatních politických stran. Tohle už je řešeno.

Deficit důchodového pojištění 80 miliard bude rekordní. Na vyrovnané důchodové spoření novela úpravy valorizací ani v budoucnu stačit nebude. Jaké jiné zdroje na výplatu důchodu využíváte a využijete?

Deficit bude velmi vysoký a v příštích letech se začne opakovat pravidelně. Pokud nic neuděláme, tak nám v roce 2050 naroste na roční hodnotu více jak minus 350 miliard. Proto děláme celou důchodovou reformu.

Máme opatření, která se týkají jednak drobného zpomalení v oblasti valorizace a výměry nových důchodů, ale zároveň děláme opatření, která se týkají i výše odvodů u osob samostatně výdělečně činných nebo v lidí pracujících na dohody o provedení práce. To jsou důležité změny, které pomohou ke stabilizaci důchodového systému.

Cestou, jak snížit deficit, je i zvýšit výběr sociálního pojištění. Jak to chcete zajistit? Jedna cesta už je známá, že si chcete brát více od takzvaných dohodářů.

My budeme lidem garantovat něco, co teď garantováno nemají. Dneska člověk, který pracuje na dohody, tak si myslí, že pracuje, má příjem. Mnoho lidí si myslelo ještě do doby covidu, že tam je i pojistné. Doba covidu jim vystavila první varovný signál v tom, že najednou neměli nárok na podporu ze strany státu, například na ošetřovné.

My jasně říkáme, že když tito lidé budou mít minimální odvody, tak budou mít také nárok na důchod. V případě živnostníků bude výrazně vyšší než doposud. Jsou to kroky, které přináší větší jistoty.

Cestou, jak výběr posílit, je mít co nejmenší nezaměstnanost a dokázat získat pracovní sílu, kterou potřebujeme. Nedostatek pracovní síly je největším limitem rozvoje firem a naší ekonomiky. Protože vymíráme, tak si musíme do budoucna uvědomit, že tu budeme potřebovat například udržet lidi, kteří přišli z Ukrajiny. Aby významná část zůstala v budoucnu u nás a pracovala.

To jsou konkrétní kroky, které mohou nejenom dnes, ale i v budoucnu pomoci české společnosti, pracovnímu trhu a abychom měli vyšší odvody na sociální pojištění, za kterých každý měsíc platíme výdej na důchody.