Způsob valorizace penzí by se mohl změnit. ,Chceme napravit rozdíly mezi seniory,‘ tvrdí Jurečka

Způsob zvyšování důchodů by se mohl od příštího roku změnit. Upravit by se měla pravidla pro běžnou i mimořádnou valorizaci. Řekl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh nového nastavení by chtěl představit do několika týdnů. Zmínil návrat k dřívějšímu mírnějšímu navyšování. Změny by měly předcházet důchodovou reformu, po které volá i šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Uvedla, že je pro zvýšení věku pro odchod do důchodu. Praha 13:41 5. února 2023

„Budeme připravovat v letošním roce i před celkovým balíkem důchodové reformy materiál, který by měl upravit legislativní podmínky valorizace – ať už řádné, nebo mimořádné. Budeme chtít napravit rozdíly, které vznikají, jinak se nám nůžky mezi níže příjmovými a vysoce příjmovými seniory ještě víc rozevírají,“ uvedl Jurečka. Řekl, že parametry by chtěl představit do několika týdnů.

Penze se skládají ze dvou částí. Solidární pevná výměra je stejná pro všechny a zásluhový procentní díl odráží odpracovanou dobu, odvody z výdělků a počet vychovaných dětí.

Důchody se valorizují vždy od ledna o růst cen a od roku 2018 o polovinu růstu reálných mezd, do té doby to bylo o třetinu růstu. Přidávaná částka se rozloží mezi zásluhový a solidární díl, který musí odpovídat deseti procentům průměrné mzdy.

Mimořádně se pak důchody zvedají, pokud ceny od posledního navýšení vzrostly aspoň o pět procent. O tolik, o kolik se zdražilo, se upraví zásluhový díl důchodu. Lidé s vyšší penzí si tak polepší víc.

Jurečka zmínil návrat k mírnějšímu navyšování o třetinu růstu reálné mzdy místo o polovinu. Doporučila to kvůli zadlužování státu i Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Pokles reálných mezd

Podle rady NERV by se měl při valorizaci brát v potaz i pokles reálných mezd. Do navýšení penzí by se růst výdělků pak promítal až po dorovnání mzdového propadu. Navyšování o polovinu se dostalo do zákona jako poslanecký návrh ve Sněmovně před předminulými sněmovními volbami.

Podle expertů by se měla rychle upravit pravidla mimořádných valorizací. Odborníci poukazovali na to, že si při nich méně polepšili lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Mimořádné valorizace loni zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun.

Podle Jurečky je kvůli dopadům na státní rozpočet „poptávka od odborné veřejnosti i napříč politickým spektrem“ ke změně valorizačního vzorce. Podotkl, že letní mimořádné valorizace se změny nedotknou. Řádné lednové navýšení penzí příští rok by se už novými pravidly řídilo, dodal Jurečka.

V minulém roce se důchody zvyšovaly celkem třikrát – řádně v lednu a mimořádně kvůli inflaci v červnu a září. Na tři přidání bylo potřeba navíc téměř 57 miliard korun. Letos se penze zvedaly v lednu.

S další mimořádnou valorizací kvůli inflaci se počítá v létě. Podle schváleného rozpočtu se letos na důchody vyplatí o 62,5 miliardy korun víc, než se na ně vybere na pojistném. Tato částka nezahrnuje ale ještě výdaje na mimořádnou valorizaci.

Zvýšení věku?

Šéfka koaliční TOP 09 a také Sněmovny Markéta Pekarová Adamová v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News zdůraznila, že je v otázce penzí pro zvýšení věku pro odchod do důchodu.

Vláda podle ní ale musí předložit celkovou reformu penzí. Na konečné podobě změn v důchodech se koalice podle ní zatím nedohodla.

Naopak opoziční hnutí SPD podle šéfa jeho poslaneckého klubu Radima Fialy se stanovením věku až na 68 let místo nynějších 65 let nesouhlasí. Podle Pekarové Adamové je ale věk 68 let jen jednou z variant.

„Pokud bychom zvyšovali věk odchodu do důchodu, tak se to bude týkat třeba generace mojí a mladší, to znamená čtyřicátníci a mladší,“ zdůraznila Pekarová Adamová. „Můžu uklidnit všechny ty, kteří jsou starší než 40 nebo 45 let, že jich se to týkat už nebude,“ poznamenala.

Fiala ale v debatě upozornil, že v 68 letech není možné pracovat například u pásu v automobilce nebo v obuvnické firmě. Poznamenal, že ohledně důchodové reformy zatím neslyšel o ničem jiném než o zvýšení věku odchodu do důchodu.

Průměrný důchod

Průměrný starobní důchod v Česku se v lednu po valorizaci a přidání výchovného dostal podle údajů České správy sociálního zabezpečení na 19 438 korun. Proti prosinci vzrostl o 1377 korun.

Díky bonusu 500 korun za vychované dítě si víc polepšily ženy. Rozdíl mezi průměrnou ženskou a mužskou penzí se snížil, klesl proti prosinci z téměř 20 procent zhruba na 13 procent. Starobní penzi od správy dostává více než 952 tisíc mužů a více než 1,4 milionu žen. Své důchodové systémy mají i armáda či policie.