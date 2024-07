Gavor: Stavba jaderných bloků v Evropě bude pro Korejce výzva. Zakopaný pes může být administrativa

„Referenční blok korejské strany, tedy výstavba ve Spojených arabských emirátech, dopadla ve srovnání s katastrofickými událostmi ve světě při jiných výstavbách relativně dobře. To znamená, že překročení termínu a rozpočtu bylo v rámci možností,“ vysvětluje výhodu korejské společnosti KHNP v zakázce na dva nové jaderné bloky v Dukovanech výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:49 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Gavor | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Vláda ve středu po poledni oznámila vítěze tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Vy jste podobně jako jiní odborníci tipoval spíše francouzskou EDF?

Původně ano, postupně jsem nakonec znejistěl a ukázalo se, že nižší nabídka nakonec převážila. V podstatě jsem ale nepochyboval, že nízká cena je jediný trumf korejské strany.

Rozhodující byla tedy údajně cena. Jak se podařilo dosáhnout, že byla asi o 50 miliard nižší, než byly expertní odhady? A je to důvěryhodný údaj?

Doufejme, že ano. Opravdu je to určité riziko, protože pro korejskou stranu celá tato výstavba je svým způsobem demonstrační jednotka. Zatím nikdy nic nikde v Evropě nepostavili a také nikde na světě nepostavili blok tohoto požadovaného výkonu. Všechno se odvozuje od jiných referencí, takže když se staví demonstrační jednotka, lze očekávat komplikace, jak s překročením času, tak s překročením peněz.

Jaké má toto partnerství výhody?

Výhody má a korejská strana to uplatňuje. Její referenční blok, tedy výstavba ve Spojených arabských emirátech, dopadla ve srovnání s katastrofickými událostmi ve světě při jiných výstavbách relativně dobře. To znamená, že překročení termínu a rozpočtu bylo v rámci možností.

Důvody překročení navíc byly způsobeny nezkušeností arabského personálu, a šlo o tak malé překročení, že bych na tom opravdu nebazíroval. Naopak bych Korejce za průběh výstavby ve Spojených arabských emirátech pochválil.

Jde ale o státní firmu, která zatím nemá zkušenost s výstavbou nikde v EU. Nemůže narazit třeba na problémy s administrativou?

V tom bych řekl, že bude zakopaný pes. Je jasné, že EU je zcela jiné prostředí technické, normalizační, kulturní. Pro Korejce to bude jistě velká výzva. Doufám, že se jim bude dařit, ostatně je to i v našem zájmu.

Podle některých analytiků hrozí dvojnásobné až trojnásobné navýšení aktuálně deklarované ceny za jeden blok. Obávají se rovněž zpoždění celého projektu. Vy jste také takto skeptický?

Svým naturelem jsem optimista, doufám, že dvojnásobky a trojnásobky, které se v EU staly, ale podotýkám, že na francouzské straně, nyní nenastanou. Francouzi měli tu výhodu, že i špatná zkušenost je svým způsobem cenná, protože aspoň ví, na co narazili v reálu a čeho by se mohli vyvarovat. Tyto zkušenosti Korejci zatím nemají, oni nemají žádné zkušenosti v Evropě, ani ty špatné.

Držhubné pro Westinghouse

Jak velké riziko vychází ze soudního sporu KHNP o licenci na technologie s americkou firmou Westinghouse?

Určité riziko to je. Věřím, že to česká vláda při rozhodování určitě hodnotila. Troufám si spekulovat. Podle mého názoru určitě probíhají intenzivní rozhovory mezi korejskou a americkou stranou, mezi firmou Westinghouse, a vůbec bych nebyl překvapen, kdyby Westinghouse získal nějakou menší účast na korejském projektu, řekněme jakoby takové držhubné.

Korejská společnost KHNP chce usilovat o to, aby se do projektu zapojilo co nejvíce českých firem a pracovníků. To by se asi dělo i v alternativním případě, nicméně je to pro zdejší průmysl klíčové?

Je to samozřejmě klíčové. A konec konců čeští průmyslníci otevřeně deklarovali, že ať je to korejská nebo francouzská strana, požadují, aby význam českých dodávek byl co možná největší. Obě dvě strany shodně deklarovaly, že jsou schopné zajistit asi 65 procent celkové investice českými dodávkami.

Zapojení českých firem do dodavatelského řetězce francouzské společnosti EDF by při možné výstavbě více než dvou desítek jaderných reaktorů v Evropě v příštích 25 letech bývalo mohlo přinést české ekonomice až 40 miliard eur. Rýsuje se podobná možná spolupráce i s Jihokorejci?

Korejci samozřejmě hodlají také stavět i v Koreji, tak koneckonců i exportovat. Nicméně je skutečností, že předpokládaný investiční program francouzské strany je rozsáhlejší. Je to další věc, která bohužel v tomto tendru nebyla parametrem výběru. Hodnotilo se podle ceny, ale výhodnost Francie byla bezesporu neoddiskutovatelná.

Když ještě pominu další výhody, které se dají těžko kvantifikovat, ale jsou naprosto jasné a a velice podstatné, jako je politická váha Francie, a že je to náš dlouhodobý partner v jaderném lobbingu v rámci EU, můžeme hovořit o škodě, že se toto neuplatní.

Vláda odložila aktualizaci strategických dokumentů pro další vývoj tuzemské energetiky. Jak moc významný signál to je?. A je reálné dosáhnout v roce 2050 nadpolovičního podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny?