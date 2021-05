Francouzi k dostavbě Dukovan: České firmy znají místní prostředí, chceme s nimi spolupracovat

Pracovní skupina na ministerstvu vnitra dokončuje bezpečnostní dotazník k tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Je šest měsíců na jeho vypracování dostatečně dlouhá doba? Je možné postavit jadernou elektrárnu ve smluveném termínu? A jak podmínky zakázky změnila kauza Vrbětice? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Vakis Ramany, viceprezident francouzské energetické firmy EDF, která je jedním ze tří uchazečů o tendr na Dukovany. Dvacet minut Radiožurnálu Paříž/Praha 18:51 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo dostaví Jadernou elektrárnu Dukovany? Ve hře jsou tři hlavní zájemci (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ještě před několika týdny ruská společnost Rosatom figurovala na seznamu firem, které se mohly eventuálně zúčastnit tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Vše se změnilo poté, co česká vláda obvinila ruské tajné služby z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Jakým způsobem vnímá společnost EDF tento poslední vývoj v České republice?

Jistě pochopíte, že nám nepřísluší komentovat rozhodnutí české vlády. Mohu však říct, že EDF a Francie se chtějí zapojit do tohoto procesu v České republice. Naším cílem je rozšířit Jadernou elektrárnu Dukovany pomocí evropské technologie, která stojí na evropských dodavatelích a spolupracovat přitom i s českými firmami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vakis Ramany: Chceme spolupracovat i s českými firmami, vytipovali jsme 175 případných dodavatelů

Dalším cílem je, aby se Česká republika a Francie staly partnery v rámci Evropy, kteří si rozumí a staví na společných průmyslových základech. Jde nám také o to, aby tato spolupráce přinesla užitek České republice, Evropě, Francii, pozici jaderné energetiky ve Francii a rozvoji bezuhlíkové energetiky v Evropě. To jsou naše současné cíle. Netrpělivě očekáváme zahájení tohoto procesu.

Společnost EDF nebo její dceřiná firma Framatome spolupracují nebo spolupracovaly s ruským Rosatomem například v Bulharsku nebo v Maďarsku. EDF zároveň v březnu letošního roku podepsala s Rosatomem strategickou dohodu o vývoji zeleného vodíku. Vedete teď uvnitř vaší společnosti diskuse o kritériích, na základě kterých navazujete spolupráci se zahraničními firmami? Neuvažujete o změnách těchto podmínek – v závislosti na zjištění českých tajných služeb nebo v závislosti na otrávení Sergeje a Julie Skripalových v Salisbury v roce 2018?

My jsme průmyslový podnik, proto se zajímáme o průmyslové cíle. Zejména chceme pomoci k energetické transformaci díky nízkouhlíkovým technologiím. Činnost EDF ve všech zemích se tedy odehrává právě v tomto kontextu, tedy v kontextu energetické transformace a hledání řešení pro přechod na bezuhlíkovou energetiku. To platí pro jadernou energetiku, výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, bezuhlíkovou výrobu vodíku.

České republice chceme předložit nabídku, která bude francouzská, založená na francouzských technologiích s evropským dodavatelským řetězcem ve spolupráci s českými dodavateli. V tom spočívá naše nabídka. Framatome je dceřiná společnost EDF, která se bude na francouzské nabídce podílet. České republice tedy předložíme plně francouzskou nabídku.

Jestli jsem to správně pochopil, tato zjištění – ať už v Česku, nebo ve Velké Británii – nic nemění na strategických dohodách, které jste uzavřeli?

Opakuji, že EDF je průmyslová společnost, která uzavírá průmyslově orientované dohody o rozvoji průmyslových projektů. Touto logikou se řídíme. Naše činnost se točí kolem našich hodnot a poslání – vytvořit bezuhlíkový a solidární svět, který bude šetrný k životnímu prostředí. To děláme jak ve Francii, tak i s našimi zahraničními partnery.

Půlrok jako kratší termín

Speciální skupina na ministerstvu vnitra v těchto dnech dokončuje bezpečnostní dotazník, který by uchazeči měli vyplnit do konce listopadu. Rozumí společnost EDF takovému požadavku i po vyřazení ruské společnosti Rosatom? Je podle Vás těch zhruba šest měsíců dostatečně dlouhá doba na vypracování tohoto dotazníku?

Česká vláda rozhodla, že součástí procesu bude i bezpečnostní dotazník. Plně chápeme, proč stojí bezpečnost na prvním místě, jde o bezpečnost jaderné elektrárny i celé přenosové soustavy.

Electricité de France (EDF) EDF, která byla založena v roce 1946, je největším producentem elektrické energie ve Francii. Většinovým vlastníkem je stát, který ve firmě drží více než 84 procent akcií. EDF je největším provozovatelem jaderných elektráren na světě, celkem provozuje 73 reaktorů, z toho 58 ve Francii. Francie vyrábí 70 procent své elektřiny v jaderných elektrárnách, což je nejvíce ze všech zemí světa. EdF působí v řadě evropských zemí, v Číně či Indii. Výrazně se angažuje například v britské energetice, kde mimo jiné (spolu s CGN) staví jaderný projekt Hinkley Point C a připravuje výstavbu nového bloku Sizewell C.

Požadavky české vlády tedy zcela chápeme a podřídíme se jim. Otázky pečlivě zodpovíme, abychom objasnili všechny bezpečnostní aspekty naší nabídky. Je třeba uznat, že otázka bezpečnosti je významná zejména v souvislosti s jadernou energetikou ve všech zemích. Proto jí věnujeme velkou pozornost.

A ta šestiměsíční lhůta je pro vás dostačující?

Jak jsem již říkal, plně se podřídíme požadavkům české vlády. Pro nás je velmi důležité, aby byl postup dobře definován a aby jeho jednotlivé fáze probíhaly jasně a transparentně. Půlroční lhůta na předložení nabídky patří spíše mezi ty kratší, vezmeme-li v potaz rozsah a složitost tohoto projektu. Pochopitelně, pokud by na předložení nabídek ČEZu a české vládě bylo pár měsíců navíc, byly by ještě kvalitnější.

Uvedu vám příklad: když pracujeme na nabídce, musíme také vypracovat rozpočet. Aby byl co nepřesnější, potřebujeme oslovit i různé aktéry a partnery z tohoto odvětví, včetně českých. S nimi jsme sice již navázali vztahy, ale jistě pochopíte, že kdybychom měli několik měsíců navíc, dokázali bychom vytvořit kvalitnější rozpočet, protože bychom mohli přesněji říct, jakou roli budou partneři v celém projektu zastávat. Naším cílem je tedy předložit kvalitní nabídku, a usnadnit tak ČEZu a české vládě rozhodování. Nyní máme maximálně šest měsíců, ale pokud by tendr trval o něco déle, dokázali bychom svůj návrh zkvalitnit.

Rosatom se nezúčastní tendru na Dukovany samostatně ani v konsorciu. Brání mu tři pojistky Číst článek

Mluvil jste o jasných podmínkách. Jsou pro vás kritéria definovaná českou vládou a společností ČEZ dostatečně transparentní?

S ČEZem jsme zahájili debaty o tomto tendru již loni na podzim. Od října probíhaly předběžné rozhovory. Zástupci ČEZu nám celý proces jasně vysvětlili a my jsme vždy měli pocit, že je strukturovaný a pracuje se na zadávací dokumentace. To je dobré znamení. Nemáme pochyby o tom, že ČEZ i česká vláda dělají vše pro to, aby výběrové řízení proběhlo řádně a kvalitně.

Se spoluprací s ČEZem máme již zkušenosti, uzavřeli jsme s ním dohodu o spolupráci, ČEZ stejně jako my přistoupil k tzv. European Utility Requirements, což jsou pravidla pro to, jaké hlavní vlastnosti by měly mít jaderné elektrárny v Evropě. Jsme tedy partnery v tomto sdružení, a proto spolupracujeme. Proto důvěřujeme, že procesy nastavené ČEZem a českou vládou proběhnout standardně.

Loni v listopadu do České republiky přijel generální ředitel společnosti EDF Jean-Bernard Lévy, aby tady jednal o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Setkal se tady s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a také s ministrem průmyslu a obchodu za ANO Karlem Havlíčkem. Probíhala od té doby mezi společností EDF a úřadem vlády – konkrétně s premiérem Babišem - bilaterální jednání o Dukovanech?

Ano, pravidelně hovoříme s českými úřady, vládou, a ČEZem. Francie se chce stát partnerem České republiky, a proto jmenovala vysokého představitele, kterým je Philippe Crouzet. Ten Prahu navštívil předminulý týden a při té příležitosti zopakoval, že Francie má zájem se na tendru podílet, a aby tak podpořil úspěch dukovanského projektu, na kterém se budou podílet francouzské a evropské technologie a evropští a čeští dodavatelé. Tato sdělení jsou určena ČEZu a české vládě a jak jistě chápete, náš vysoký představitel bude vaši zemi navštěvovat pravidelně. I my, jako podnik, budeme aktivní a budeme budovat blízké vztahy s českými firmami, abychom mohli splnit požadavky tendru na kvalitu.

Zleva: Vakis Ramany, vicepresident EDF, Seung-Yeol Lim, viceprezident KHNP a Zdeněk Šíma, ředitel středoevropské pobočky Rosatomu | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Společnost EDF figuruje mezi třemi zájemci o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. V jaké fázi příprav projektu teď jste?

Jak jsem již říkal, již netrpělivě očekáváme rozeslání bezpečnostního dotazníku, protože bude představovat skutečné zahájení celého procesu. Přípravě na výběrové řízení jsme již věnovali mnoho úsilí, protože původně mělo být zahájeno dříve. Nyní se zaměřujeme na jedné straně na rozhovory s partnery, s nimiž na výstavbě elektráren typu EPR obvykle pracujeme – jde o General Electric pro výrobu turbín, Bouygues pro výstavbu budov. Ale i s partnery z řad českých firem. Zatím jsme vytipovali 175 českých dodavatelů. Vedeme rozhovory se třemi průmyslovými clustery: Aliancí české energetiky, Atomexpem a s dalšími. V průběhu procesu chceme konsolidovat tým firem, který projekt zrealizuje. To je první důležitá činnost, která přispívá k zabezpečení nabídky.

Havlíček: V Dukovanech nenecháme Rosatomu otevřená vrátka. Začněme mluvit o dostavbě Temelína Číst článek

A druhou významnou činností, kterou je nutné dokončit včas, je pochopit české prostředí, legislativu o bezpečnosti, všechny právní předpisy, které mohou ovlivnit výsledek tendru, protože budeme muset tyto požadavky plnit. To vše jsem měl na mysli, když jsem hovořil o pochopení českého prostředí. Vedeme debaty se Škodou JS, Sigmou a s dalšími společnostmi, abychom pochopili výzvy pojící se s výstavbou jaderné elektrárny v Česku.

Kolik lidí teď na projektu Jaderné elektrárny Dukovany ve Francii pracuje?

Na tomto druhu důležitých nabídek, které zasahují do mnoha různých technických a obchodních oblastí, pracují projektové týmy o 150 či 200 lidech. Zapojení tolika lidí jasně ukazuje, jak moc si EDF přeje, aby projekt založený na reaktoru EPR 1200 uspěl.

Upravený reaktor

Společnost EDF pro projekt Jaderné elektrárny Dukovany navrhuje reaktor EPR (Evropský jaderný tlakovodní reaktor) o výkonu 1200 MW. Nicméně jestli tomu dobře rozumím, EDF do této doby tento typ reaktor s takovým výkonem nepostavila a tudíž pro něj nemá licenci. Jak teď tedy pokračujete v úpravách vámi navrhovaného reaktoru pro projekt v Dukovanech?

Navrhovaný reaktor EPR 1200 představuje upravenou technologii EPR 1200 MW. Jinými slovy jde o technologii EPR přizpůsobenou Dukovanům. EPR je osvědčená, bezpečná a spolehlivá technologie. Své vynikající vlastnosti prokázala v Tchaj-šanu, kde byl reaktor již uveden do provozu. Nyní jeden na více než 90 procentech výkonu. Technologie EPR získala certifikaci ve třech evropských zemích, s Čínou tedy celkem ve čtyřech. Nyní se staví ve Spojeném království. Těsně před dokončením je tento typ ve francouzské elektrárně Flamanville 3. Technologie EPR a související průmyslový řetězec má tedy bohaté zkušenosti.

Teď mluvíte o technologii EPR, která je certifikovaná. Pokud jde o ten přesný typ reaktoru, který chcete nabídnout v tendru, tak ten jste ještě nepostavili a tím pádem pro něj nemáte licenci. Jakým způsobem pokračujete v úpravách tohoto reaktoru?

Konkrétně jsme upravili technologii EPR 1200 MW. To znamená, že použijeme stejný návrh, přístup k bezpečnosti a stejné materiály, abychom maximálně replikovali všechny osvědčené prvky, které byly použity v čínské a britské elektrárně. Použijeme tedy co nejvíce stejných prvků. Některé prvky je třeba upravit. Obvykle sníží počet smyček v reaktoru o výkonu 1650 MW ze čtyř na tři, tím se dosáhne výkonu 1200 MW. Tyto úpravy zvládáme, protože pouze replikujeme použité materiály, přístupu k bezpečnosti a další prvky, které již získaly licenci a certifikáty.

Kdo dostaví Dukovany? Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN, vyplynulo 25. března z vyjádření ministr průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). Vláda pak 19. dubna vyřadila z účasti v dukovanském tendru také ruský Rosatom. Zbývají tedy tři zájemci - francouzská Electricité de France, jihokorejská Korea Hydro & Nuclear Power a americká firma Westinghouse. Havlíček také uvedl, finální rozhodnutí o tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude na příští vládě.

Jestli tomu tedy rozumím, tak pokud jde o ty úpravy, tak to podle vás není žádný problém?

Ne, obavy nemáme. Používáme pouze již schválené prvky. Při vývoji vycházíme z vlastních zkušeností nejen s návrhem, ale i s výrobou. Tyto dva aspekty spolu úzce souvisí.

Mohl byste prosím zopakovat, ve kterých zemích jste reaktor EPR už postavili a použili?

V současnosti získal reaktor EPR certifikaci ve čtyřech zemích světa: Francii, Číně, Spojeném království a Finsku. EDF řídí projekt ve Francii a Spojeném království a podílíme se na projektu v Číně. V dalším rozvoji reaktoru EPR vidíme velký potenciál. Je to technologie, o kterou se zajímá mnoho zemí. Nedávno jsme předložili návrh na dodání vybavení do šesti reaktorů v indickém Jaitapuru.

Ve Spojeném království se kromě elektrárny Hinkley Point C, která je ve výstavbě, se britská vláda zajímá i případnou dostavbu elektrárny Sizewell C. V současnosti probíhají mimo jiné debaty o úpravě právního rámce. Jak vidíte, projekt EPR stojí na pevných základech. Některé projekty již běží, jiné se připravují na spuštění, další se staví a mnoho je také ve fázi vývoje. Už jsem hovořil o Indii, ale mohu také zmínit potenciální projekt v Polsku či Saúdské Arábii. To vše ukazuje, že EPR má před sebou zářnou budoucnost.

V jaké fázi jsou vyjednávání v Polsku, kde společně s vaším americkým konkurentem - firmou Westinghouse – usilujete o výstavbu první jaderné elektrárny?

Polsko je také partnerem Francie, a proto jsme s ním zahájili rozhovory. Francie se pochopitelně chce stát partnerem tak velké evropské země, jako je Polsko. Chceme, aby se EPR stal předním reaktorem v rámci celé Evropy. Součástí naší strategie dále je, aby po celé Evropě vyrostla řada těchto reaktorů, což by přineslo důležitou synergii, ze které by mohly těžit všechny země, které technologii EPR využívají, např. v provozních otázkách, díky sdílení osvědčených postupů, geografické blízkosti a evropskému prostředí, které dobře známe a ve kterém působíme. Z našeho pohledu jde o svrchovanost Evropy, energetickou nezávislost. To vše je potřeba zdůraznit. Budeme tak moci lépe bránit pozici jaderné energetiky v Bruselu.

‚České firmy znají místní prostředí‘

Pokud by česká vláda a společnost ČEZ nakonec v konkurzu vybraly společnost EDF – můžete garantovat, že budete spolupracovat i s českými podniky?

Zcela jistě. Dokonce jsme již s některými společnostmi navázali kontakty. Začali jsme se s nimi bavit. Spolupráce s českými firmami je důležitou součástí úspěchu v Dukovanech a v České republice obecně. České firmy znají místní prostředí nejlépe, a proto je důležité je do projektu zapojit. Tuto strategii používáme ve všech svých projektech, kde tuto technologii vyvážíme do zahraničí. Platí to ve Spojeném království, v elektrárně Hinkley Point C se britské firmy podílejí na 64 procentech stavebních prací.

A stejné procentu spolupráce s místními podniky byste mohli nabídnout i v Česku?

Tohoto procenta jsme mohli ve Spojeném království dosáhnout díky vynikající spolupráci francouzských a evropských dodavatelů s britskými protějšky. Stejný přístup plánujeme využít i v České republice. Budeme spokojení, když dosáhneme stejné úrovně zapojení. Víme, že to dokážeme.

V Indii to proběhlo stejně, nejprve jsme se podívali na místní dodavatele, vytipovali ty nejvhodnější z nich a vysvětlili jim, jaké normy se na našich projektech dodržují. Jen při jejich dodržení se mohou na našich projektech podílet. Pak jsme projekt zahájili. Tento přístup zaujímáme systematicky, tvoří středobod našeho projektu. Také přináší socioekonomické výhody zemím, kde působíme, tedy i Česku. Také tvoří klíč k úspěchu, protože je důkazem našeho zájmu.

Cena a dodržení termínu

Jedním z klíčových kritérií je cena – můžete garantovat nejnižší nabízenou cenu?

Důkazem toho, že technologie EPR je konkurenceschopná, je množství zemí, které o ni projevily zájem. Nezapomínejme, že EDF je dodavatel elektřiny. Po celém světě máme více než 40 milionů klientů. Naším cílem je koncovým zákazníkům poskytovat elektřinu za konkurenceschopné ceny. Tento přístup se projevuje v celém řetězci výroby energií, kam spadá i jaderná energetika. Věříme v konkurenceschopnou jadernou energetiku v bezuhlíkovém světě.

Dva reaktory EPR se staví ve Spojeném království a v elektrárně Sizewell se plánuje stavba dalších dvou reaktorů. Indie má zájem o šest reaktorů EPR v Jaitapuru, a dokonce i ve Francii se plánuje stavba dalších šesti reaktorů. To vše vytváří vhodné prostředí. Je to důkazem, že o EPR je zájem a že může být konkurenceschopný. Navíc čím více projektů se bude rozvíjet, tím ještě vzroste konkurenceschopnost celého dodavatelského řetězce. Výhody toho pocítí především koncoví uživatelé.

Průzkum: Většina Čechů vidí Rusko jako hrozbu, podporuje i vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany Číst článek

Výstavby jaderných elektráren trvají často roky a dokonce i desítky let, dokáže společnost EDF garantovat i harmonogram prací?

Harmonogram prací představuje důležitý závazek. Je také součástí hodnocení projektu. My chceme vybudovat spolehlivý a robustní tým zkušených dodavatelů se špičkovými zástupci z Česka, abychom mohli zaručit dodržení harmonogramu.

Je to velmi důležitá otázka. My i naši partneři to musíme ČEZu a české vládě slíbit. Díky zkušenostem, které jsme získali na současných projektech, si můžeme věřit, že to zvládneme.

Mohl byste ještě prosím na závěr shrnout, co je pro vás osobně největším úskalím dostavby Jaderné elektrárny Dukovany?

Řekl bych, že úskalí je několik. Prvním je zajistit místo jaderné energetiky v českém energetickém mixu, a tím pádem i v energetickém mixu evropském. Druhou důležitou otázkou je vytvořit bezpečné prostředí pro projekt. To znamená, aby se evropské země mohly opřít o evropský průmysl. Jaderná energetika tak přispěje k energetické nezávislosti Evropy, to je tedy druhá veledůležitá otázka. A zatřetí tu je konkurenceschopnost, abychom ukázali, že jaderná energetika je součástí ekonomiky a přináší další výhody, například tím, že pomáhá urychlit přechod na bezuhlíkovou ekonomiku.