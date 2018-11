Babiš: Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavila dceřiná firma společnosti ČEZ

Nový blok Jaderné elektrárny Dukovany by měla postavit dceřiná firma společnosti ČEZ, která elektrárnu provozuje. Řekl to ve čtvrtek premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Stát je podle předsedy vlády připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí. Firma ČEZ uvádí, že se proti stavbě staví minoritní akcionáři. Praha 10:37 22. 11. 2018 (Aktualizováno: 11:08 22. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany (ilustrační foto) | Foto: Informační centrum JE Dukovany

„Jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná,“ řekl premiér Andrej Babiš na čtvrtečním semináři o elektrárně ve Valči na Třebíčsku.

Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších bloků Dukovan. „Chceme analyzovat všechny možnosti. Ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech.“

Jsem rád, že jsem dorazil do Valče na diskuzi o budoucnosti jádra a pobavil se se starosty z okolních obcí. Co jsem v hotelu nedaleko Dukovan řekl? Snad jsem místní uklidnil. Vláda nikdy neřekla, že nebude investovat. Musíme ale přesvědčit ČEZ, aby postavil v Dukovanech blok. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 22. listopadu 2018

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla koncem srpna, že do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Koncem října pak Babiš mluvil o možném prodloužení životnosti Dukovan o deset let.

„Minoritní akcionáři už zcela jasně projevili svoji nevůli stavět jaderné elektrárny,“ řekl mluvčí firmy ČEZ Ladislav Kříž. Uvedl, že jde o dlouhodobou strategickou investicí, ale z krátkodobého hlediska je její rentabilita diskutabilní. Případné soudní spory by prý mohly zablokovat stavbu na desítky let. „Snadné řešení v tomto směru zatím není.“

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.