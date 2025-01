Vlček: Jihokorejská delegace přiletí kvůli Dukovanům v příštích týdnech. Češi na tendru vydělají

Jihokorejský ústavní soud odložil první slyšení o odvolání prezidenta Jun Sok-jola stíhaného za to, že vyhlásil stanné právo. Prezident byl přitom podporovatel jaderného tendru na Dukovany pro jihokorejskou firmu KHNP. A jeho možný nástupce tendr kritizuje. „Ale proto, že nabídka je pro českého daňového poplatníka dobrá. Věříme, že si Jihokorejci dají záležet i s kvalitou,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Rozhovor Praha 20:09 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Když sledujete situaci v Jižní Koreji, nebude mít podle vás aktuální politická nerovnováha vliv na zakázku na dostavbu Dukovan?

Nebude. Situaci sledujeme opravdu bedlivě. A nejenom naše ministerstvo průmyslu a obchodu, ale i celá naše ekonomická diplomacie. Politická situace, která aktuálně v Jižní Koreji panuje, je velmi bouřlivá, ale na tento tendr mít vliv nebude.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN)

I když současná jihokorejská opozice tendr kritizuje, tak ho ale kritizuje hlavně z toho pohledu, že je pro Českou republiku nabídka od firmy KHNP až příliš dobrá. To je pro českého daňového poplatníka dobrá zpráva.

A také je důležité zmínit, že jaderné technologie jak v Česku, tak v Jižní Koreji mají opravdu velkou podporu napříč politickým spektrem.

Když říkáte, že dohoda je podle jihokorejské opozice dobrá pro Českou republiku, tak nemusí být výhodná právě pro Koreu. Jihokorejská opozice teď má v parlamentu většinu a tuto dohodu nepodporuje tak jednoznačně. Víc ji zajímá zajištění energie pro domácí spotřebu a rozvoj obnovitelných zdrojů. Mluví také o ceně českého tendru. Teď bude mít opozice zřejmě i prezidenta. Nemyslíte si, že to politické krytí celého tendru, které bylo dosud hodně jednoznačné, teď tak silné nebude?

To si nemyslím. Zaznamenali jsme i řadu pozitivních vyjádření od zástupců současné opoziční strany a já opětovně říkám, že pro Jižní Koreu je vývoj jaderných technologií obchodně i průmyslově zajímavý segment, je to pro ně zajímavý artikl. Pro samotnou Jižní Koreu by byla chyba, kdyby v těchto aktivitách nepokračovala.

Blíží se delegace

Chystá se v blízké době návštěva jihokorejských zákonodárců nebo ředitele firmy KHNP v České republice? Tuto možnost zmiňovala naše ekonomická zpravodajka Jana Klímová.

Ano, máme tyto informace. Chystá se to. Přesné složení této delegace ještě neznáme, to je spíš dotaz na zastoupení Jižní Koreje v České republice.

USA a Korea podepsaly konečné memorandum o spolupráci v jádru. Dobrá zpráva pro Dukovany Číst článek

Každopádně mohu potvrdit, že ředitel KHNP se do České republiky opětovně chystá. Já se s ním potkal v nedávné době. Jednali jsme spolu o probíhajícím tendru. Zároveň je potřeba zmínit, že spolu intenzivně jednáme o silném zapojení českého průmyslu.

Takže ano, delegace do Česka se chystá, aby se dořešily určité technické záležitosti. Přeci jenom v právním vztahu mezi investorem ČEZ a KHNP se řeší stovky tisíc detailů, které musí být jasně popsány. A za nás to bude určitě další příležitost, jak s Jihokorejci opětovně jednat a mít záruky zapojení českého průmyslu.

Kdy by se tato návštěva mohla uskutečnit?

V následujících týdnech.

To je poměrně brzy. Myslíte, že bude opravdu na jaře podepsána dohoda?

Všechno k tomu směřuje. Směřuje k tomu nejenom zájem Jižní Koreji o tendr v České republice, ale také to, že nám Jihokorejci dali dobrou cenovou nabídku. Na tom může český daňový poplatník jedině vydělat.

Pro Jihokorejce je to, řekněme, referenční projekt. Věříme, že si dají záležet nejenom s cenou, ale i se samotnou kvalitou.

A také je důležité zmínit, že je tu mezivládní dohoda mezi Jižní Koreou a Spojenými státy americkými. To je opravdu dobrá zpráva, která na cestě k dostavbě vyřešila mnoho překážek. Myslím, že můžeme v brzké době čekat i samotnou dohodou mezi firmami KHNP a Westinghouse.

Dohoda s Westinghouse

Dohoda je ale zatím jenom součástí memoranda. Je podle vás pravděpodobné, že z toho vyplyne definitivní dohoda? Tím by se odstranilo například riziko, že Westinghouse zažaluje KHNP za to, že používá jeho technologie ve svém reaktoru.

Jak jsem zmínil, je to opravdu dobrá zpráva. Už mezivládní dohoda mezi USA a Jižní Koreou tomu nasvědčovala. A my opravdu čekáme, že by v brzké době mohlo být oznámeno podepsání dohody mezi samotnými firmami, tedy KHNP a Westinghousem.

Urovná se tím podle vás i ten spor, který kvůli jadernému tendru vedla společnost Westinghouse u zdejšího antimonopolního úřadu?

Tato věc by to měla řešit.

A předpokládá se, že se bude Westinghouse podílet alespoň částečně na některých součástech českého tendru?

Tyto firmy spolupracují na řadě dalších projektů po světě. Takže předpokládáme, že i v Česku bude nějaká kooperace.

Zapojení českých firem

Když jste zmínil možnou spolupráci KHNP s českými subdodavateli, už byly uzavřeny nějaké závazné smlouvy? Myslíte si, že se naplní plán na podílu českých firem na stavbě alespoň ze 60 procent?

Opravdu silně na to tlačíme. Je to věc, která nebyla součástí hodnocení tendru už za předchozí vlády.

25:55 Korejci nám musí otevřít trh. Vláda s kartou ‚tendr století‘ na Dukovany nehraje dobře, míní Rafaj Číst článek

Ale pro tuto českou vládu je to opravdu důležité. Je to víceméně každodenní agenda má i mých kolegů na ministerstvu průmyslu a obchodu. Shodou okolností mám teď další jednání se zástupci českého průmyslu, kteří dodávají jaderné technologie.

Jihokorejcům to zmiňujeme při každém jednání, kdy říkáme, že je pro uzavření smlouvy opravdu nutné, aby bylo provázáno s jasnými zárukami na maximální zapojení českého průmyslu.

Ale závazné dohody ještě uzavřeny nebyly?

Bylo uzavřeno mnoho memorand a ta se postupně překlápí do dalších smluvních vztahů. Nedávno byli moje kolegové z ministerstva průmyslu na opětovné návštěvě v Jižní Koreji.

Jihokorejci sem letí v následujících týdnech. A jednat se nebude jenom mezi KHNP a ČEZ, ale bude se jednat i s dalšími firmami, abychom měli záruky, že český průmysl na tom opravdu vydělá.