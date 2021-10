Výstavbu bloku v Dukovanech by podle Westinghousu mohl zlevnit plánovaný projekt v Polsku

S blížícím se tendrem na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany stupňují uchazeči z USA, Francie a Jižní Koreje své aktivity v Česku. To platí i pro americko-kanadský Westinghouse, o kterém bylo dosud slyšet nejméně. Na říjen plánuje konferenci s českými dodavateli v jaderném průmyslu a chystá se znovu otevřít pobočku v Praze. V rozhovoru pro Radiožurnál o tom mluví viceprezident Westinghousu pro nové jaderné zdroje Michael Coon. Washington 11:21 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Zdroj: Profimedia

„Představenstvo rozhodlo o zrušení zadávacího řízení na dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Temelíně.“ Oznámení generálního ředitele společnosti ČEZ Daniela Beneše znamenalo v dubnu 2014 pro Westinghouse velké zklamání.

Firma tehdy byla, vedle rusko-českého konsorcia MIR1200, jedním ze dvou zájemců a do přípravy temelínského tendru investovala obří sumy.

„Žádné hořké pocity. Cítíme v Česku obecně velmi vstřícné nastavení vůči tomuto projektu,“ říká s odstupem sedmi let Michaela Coon, který má na starosti nové jaderné projekty Westinghousu.

V rozhovoru pro Radiožurnál Coon prohlásil, že nabídku na stavbu pátého bloku Dukovan podá Westinghouse ve společném konsorciu s americkou stavební firmou Bechtel.

„I Bechtel tu bude muset zapojit české firmy. Aktuálně staví elektrárnu Vogtle v Georgii ve Spojených státech. Takže má mnoho zkušeností se stavbami reaktorů AP1000. A to bude velmi užitečné při postupu na pracích v Dukovanech. Jsou pro nás velmi cennými partnery,“ doplňuje Coon.

Zástupci dalších dvou uchazečů už dřív pro Radiožurnál uvedli, že o vytváření konsorcií neuvažují.

„Nabízíme francouzskou technologii založenou na evropském dodavatelském řetězci zahrnující český průmysl. To je naše nabídka, takže konsorcium s některým dalším uchazečem není vůbec ve hře,“ prohlásil viceprezident francouzské EDF Vakis Ramany.

Podobně mluvil i viceprezident jihokorejské KHNP Seung-Yeol Lim: „KHNP neplánuje ani nevede žádné diskuse o vytvoření konsorcia s dalšími potenciálními dodavateli pro projekt Dukovany. Jsme schopni postavit celou jadernou elektrárnu.“

Výhoda pro české firmy

Westinghouse chce s Bechtelem spolupracovat i na plánované stavbě jaderných bloků v Polsku. Podle Coona by jejich souběžné působení v Česku, Polsku, ale také třeba na Ukrajině, bylo výhodné i pro české firmy.

„Můžeme tu potenciálně postavit možná až deset reaktorů. Český jaderný průmysl už je velmi etablovaný, což v případě Polska tolik neplatí. Věříme tedy, že se nabízí mnoho příležitostí pro české firmy v celém regionu. Mohly by se účastnit těchto dalších projektů,“ myslí si Coon.

Všichni tři uchazeči o tendr by měli do konce listopadu odevzdat společnosti ČEZ vypracované bezpečnostní dotazníky, které pak vyhodnotí tajné služby. Vláda by následně měla na konci roku tendr oficiálně vypsat.

V té době ale – byť po volbách – může být u moci stále současný kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden Radiožurnálu řekl, že by to nebyl problém. „Určitě by to mohla vypsat ještě tato vláda. To je technická věc. My rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoliv podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme.“

Zástupci Pirátů nebo KDU-ČSL ale zdůrazňují, že před spuštěním tendru je nutné věc ještě důkladně projednat s opozicí. Podle Havlíčka je možné, že uchazeči odevzdají bezpečnostní dotazníky dřív než na konci listopadu. To by celý proces urychlilo.

Michael Coon uvedl, že Američané právě práce na dotazníku dokončují. Celý rozhovor s představitelem Westinghousu nabídne Radiožurnál krátce po 17. hodině.