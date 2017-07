Důl Družba po šesti letech opět otevřou. Horníci chtějí vytěžit zbývající uhlí

Do bývalého dolu Družba u Sokolova se vrátí důlní rypadla. Sokolovská uhelná a.s. (SUAS) plánuje, že do roku 2030 dotěží asi 15,6 milionu tun uhlí, které v dole, kde se těžba kvůli sesuvu v roce 2011 přerušila, zbylo. Vyplývá to z údajů, které jsou součástí posuzování vlivu projektu na životní prostředí. SUAS loni vytěžila 7,6 milionu tun uhlí.

