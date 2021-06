Dálniční projekt PPP je pro stát výhodný, podpoříme lokální ekonomiku, tvrdí ředitel firmy Eurovia

V pondělí začne stavba první české dálnice formou takzvaného PPP projektu. Dálnici postaví a bude provozovat soukromá firma a stát ji bude postupně splácet. „Máme jasně definováno, jak má dálnice být zbavená sněhu a jak má být čistá. A v případě, že není, tak stát má výrazné penalizační body na to, aby nám nezaplatil pravidelný měsíční nájem,“ vysvětlil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu generální ředitel stavební firmy Eurovia Martin Borovka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:20 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnici D4 postaví a bude provozovat soukromá firma. Ilustrační foto | Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Firma Eurovia bude stavět první českou soukromou dálnici. Půjde o 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Kdy bude hotová?

Je to 48 km, protože stavíme 32 km nové části dálnice a budeme ještě opravovat současných 16 km existujícího čtyřpruhu. Dálnice bude dokončená v roce 2024 na podzim, vycházíme ze standardní koncesní smlouvy.

Se státem máte uzavřenou smlouvu, podle které dálnici postavíte, potom ji budete skoro čtvrt století provozovat a stát vám ji bude těch 25 let splácet. Má stát nějaké páky, abyste dodrželi termín konce roku 2024?

Abych vám to vysvětlil: do doby, než se po dálnici vy a já projedeme, tak stát nezaplatí ani korunu. Celou investiční výstavbu financujeme z našich externích zdrojů a není žádným tajemstvím, že největším českým finančním partnerem je banka ČSOB, která financuje zhruba 45 procent investičních prostředků.

Stát si kupuje majetek, který po 28 letech koncese přejde do jeho vlastnictví, a zároveň si kupuje službu. To znamená, že stát každý měsíc splácí částku, a tam je jasně stanovený mechanismus, jak nám tu částku vyplácí.

Máme jasně definováno, jak má dálnice být zbavená sněhu, jak má být čistá. A v případě, že není, tak stát má výrazné penalizační body na to, aby nám nezaplatil pravidelný měsíční nájem. Může aplikovat penalizační body, které jsou tvrdé a striktní, a tím si kupuje službu, nikoliv dálnici.

A je tento projekt podle vás pro stát výhodný?

Určitě z dlouhodobého hlediska. Musíme si uvědomit, jaký je stav veřejných financí, zároveň končí evropské fondy. A z čeho stát postaví infrastrukturu, která nám chybí? Takže moc možností nemá.

Ve světě je hodně privátního kapitálu a takové projekty jsou vyhledávané. Investovaná koruna se ze 45 halířů vrátí do ekonomiky okamžitě - buď spotřební daní, nebo DPH. Bude tam pracovat 1500 lidí, ty v tom území musí někde bydlet, někde se stravovat.

Lokální ekonomiku, která je po covidu strašně poškozená, tímto nastartujete ve velmi rychlém čase. Stát splácí něco, co bude jeho majetkem. Je lepší dávat subvence, která se ztratí, nebo přes investiční projekt, který bude významným majetkem státu za 28 let, nastartovat lokální ekonomiku? Myslím si, že nastartovat lokální ekonomiku je daleko výhodnější.

Celý záznam rozhovoru si poslechněte v audiopříloze.