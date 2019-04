Dvojí kvalita potravin jako nekalá obchodní praktika. Europoslanci schválili novelu chránící spotřebitele

Dvojí kvalita výrobků už nejspíš nebude legální. Evropský parlament schválil zákaz prodeje potravin a dalších produktů s různým složením pod stejným označením. Zbývá ještě souhlas unijních států. Mnozí čeští europoslanci ale podobu zákazu kritizují. Štrasburk 22:31 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojí kvalita výrobků už nejspíš nebude legální (ilustrační snímek) | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Europoslanci ve Štrasburku schválili směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Právní úprava se rovněž věnuje problematice dvojí kvality výrobků. Jenže v praxi nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl.

Pro směrnici hlasovalo 474 poslanců, proti bylo 163 a 14 se hlasování zdrželo.

V praxi zákaz potravin dvojí kvality znamená, že prodej na pohled stejných výrobků ale s jiným složením by úřady měly začít posuzovat jako nekalou obchodní praktikou. Podle nových unijních pravidel na ochranu spotřebitel za to budou výrobcům hrozit pokuty.

Praktický dopad ale bude záviset na tom, jak poslanci a senátoři převedou směrnici do českých zákonů. A také jak budou v praxi nová pravidla české úřady po výrobcích vymáhat.

Přání spotřebitelů

Část českých europoslanců se ale pokusila hlasování zvrátit. Důvodem je, že se do zákazu dvojí kvality dostalo, po složitém vyjednávání s unijními státy, několik výjimek.

Výrobky mohou mít jiné složení, pokud používají místní suroviny, nebo pokud si to spotřebitelé prokazatelně přejí. Například pokud takovou preferenci prokáže slepé testování.

Proti zákazu dvojí kvality nakonec hlasovala i europoslankyně Olga Sehnalová z ČSSD, která jej původně sama spoluiniciovala. „Je povolena spousta různých výjimek, což je prostě věc, která ten původní úmysl totálně rozmělnila,“ řekla Radiožurnálu.

„A je to velká úlitba byznysu. Tím, že ta cesta ochrany spotřebitele dvojí kvalitu v podstatě nezakázala, tak my budeme muset přesunout bitvu na českou úroveň. A to určitě udělám,“ dodala Sehnalová, která kandiduje do nadcházejících eurovoleb.

„Mohli jsme dnes udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne jako poslankyni zvolenou za Českou republiku je výsledek zklamáním,“ uvedla europoslankyně Dita Charanzová (ANO), která taktéž kandiduje.

Chemické jablko?

Eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO kritiku odmítá. Zákaz označila za razantně vraženou nohu do dveří. Výrobci podle ní budou moci jen těžko spotřebitelskými preferencemi obhajovat.

„Umíte si představit, že by si Češi přáli mít v masové konzervě jenom půlku masa a půlku želé? Že by si Čeští spotřebitelé přáli chemii místo ovoce. Já ne. Tam jde právě o tohle. Opravdu nevidím možnost pro výrobce, který bude chtít nadále šidit, aby prokázal, že si to spotřebitelé přejí. To je jako z říše pohádek,“ řekla Radiožurnálu.

Výrobek s jiným složením bude muset být podle Jourové označený tak, aby spotřebitel věděl, že kupuje produkt, který nemá ve všech zemích identické složení.

Podle ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslava Kobrny nebude směrnice znamenat zásadní změnu. „A už vůbec ne pro české výrobce. Musíme si uvědomit, že celá ta směrnice pojednává o velice úzkém segmentu výrobků, které jsou uváděny celoevropsky na trh. Takže se to týká hlavně skupiny nadnárodních společností, které působí celoevropsky nebo celosvětově,“ řekl Radiožurnálu Kobrna s tím, že směrnice povede ke konci nekalých praktik velkých výrobců.

Citlivý kompromis

České ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že jde o citlivý kompromis. „Chtěli jsme přísnější text, a to zejména pro oblast potravin, kde je problém dvojí kvality nejmarkantnější. Nakonec jsme podpořili přijetí úpravy alespoň v dohodnuté podobě, protože i ta přispěje ke zlepšení potírání dvojí kvality zboží na vnitřním trhu,“ uvedla končící ministryně Marta Nováková (za ANO).

Cílem právní úpravy, která je součástí balíčku s názvem Nová politika pro spotřebitele, je poskytnout spotřebiteli transparentnější informace o mechanismu zpracovávání nabídek na online trzích a v internetových srovnávacích službách, jako jsou například Amazon, eBay, Airbnb či Skyscanner.

Těm směrnice ukládá zveřejnit parametry, které určují pořadí nabídek, ve kterém se zobrazí potenciálnímu kupci. Spotřebitelé mají podle nových pravidel také být informováni o tom, od koho výrobky či služby kupují, aby věděli, jak jsou chráněni v případě problému - například nutnosti reklamace.

Při obchodování online bude muset být uvedeno, jestli je prodávající soukromá osoba nebo obchodník. Podle toho se totiž zákaznická práva liší. Směrnice také posiluje práva spotřebitele proti takzvaným šmejdům a řeší problém překupnictví s lístky na koncert na internetu.

Směrnici musí potvrdit unijní státy a poté budou mít země dva roky na to, aby je začaly uplatňovat. Po dalším dvou letech unie směrnici vyhodnotí a může ji zpřísnit.