Každý den jiná cena. Dynamické naceňování zboží používají stále častěji i čeští internetoví prodejci

Speciální software pro takové prodejce vyvíjí česká firma Aures Laboratories. Její šéf, Stanislav Gálik, Radiožurnálu vysvětlil, o kolik se ceny zboží v prodeji ojetých aut díky dynamickému naceňování, můžou měnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o dynamickém naceňování zboží

„Jsou to jednotky procent. Někdy dokonce desetiny procenta, ale u auta za 200 tisíc korun to může být tisícovka nebo dvě, někdy pět tisíc korun. To, co roboti dělají, by jinak musel dělat nějaký matematický genius - a to je srovnávat celý trh s celým skladem a s celou poptávkou a na základě toho říct každý den, kolik by daná věc měla stát," popsal Gálík.

Zájem v Indii i JAR

O tento software od českých programátorů mají teď zájem velké automobiilky v Indii, v Jihoafrické republice nebo Rusku. S cenami zboží si ale „hrají“ i velké e-shopy v Česku, třeba Alza.cz.

„V Alze každý den pracujeme s miliony konkurenčních cen, které analyzujeme a následně stanovujeme prodejní ceny zboží v dané zemi,“ říká mluvčí Alza.cz Patricie Šedivá.

Ceny u zboží proměňuje podle chování konkurentů i druhý největší e-shop, Mall.cz.

„Jediný způsob, kdy u našeho zboží hýbeme s cenou, je s ohledem na vývoj ceny na celém trhu, tak abychom byli konkurenceschopní," říká mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.

Část provozovatelů e-shopů se obává, že GDPR znepříjemní nakupování na internetu Číst článek

Sledování konkurence

Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se díky dynamickému naceňování srovnají ceny stejného zboží na trhu a zákazníci pak vybírají podle služeb, které daný obchodník nabízí. Třeba podle rychlosti doručení a ceny dopravy.

„Nejčastěji se dynamické naceňování používá u e-shopů, hlavně přímí konkurenti sledují ceny mezi sebou a snaží se nabízet identické nebo velmi podobné,“ popisuje Vetyška Radiožurnálu.

Přeceňování zboží znají zákazníci i z obchodů s potravinami - ceny se v nich ale mění většinou podle sezóny. Třeba vejce bývají v posledních letech dražší před Vánocemi. Vedoucí analytického oddělené společnosti Deloitte Veronika Bauer dodává, že dynamické naceňování pomáhá českému trhu dostat se ze slevové spirály.

„Vlastně se ukazuje, že je optimalizovaná cena velmi často lepší než ta slevová. Typická strategie českého retailu je mít 50 procent zboží v akci, což je ve výsledku pro toho zákazníka strašně nevýhodné.“

Zákazníci totiž pak za zboží, které není ve slevě, platí výrazně víc peněz. Třeba v zahraničí je rychlá cenotvorba ještě dál - americký internetových obchodník Amazon mění ceny u zboží klidně v řádech desítek minut. Nezáleží jen na poloze zákazníka, ale třeba i na tom, jestli nakupuje z počítače nebo telefonu. Rozdíl u ceny pak může být klidně i v desítkách dolarů.