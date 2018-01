E-shopy se letos zaměří na zlepšení prodejů přes mobilní telefony a poslední míli

Obecně by mělo být nakupování v internetových obchodech ještě pohodlnější. Třeba druhý největší e-shop v Česku Mall.cz spustil v tomto týdnu sledování objednané zásilky přímo na stránkách prodejce. Zákazníci tak nemusí překlikávat na stránky třeba soukromých dopravců.

I největší e-shop Alza.cz se v letošním roce výrazně zaměří na zlepšování logistiky - rozšířit chce třeba svůj vozový park a to hlavně o elektroauta.

Aby lidé odbourali strach z objednávání oblečení a bot v internetových obchodech, chystá logistický startup DoDo novinku. Vybrané kousky outfitu doveze hned v několika velikostech k vyzkoušení třeba do kanceláře tak, aby se zvýšila šance, že zákazníkovi vybraný kousek padne.

Grupování i foodboxy

Pozadu nezůstávají ani obchody s potravinami. Třeba Košík.cz chce v letošním roce otestovat doručování nákupů přímo do kufrů aut zákazníků, kterým se inspiroval v cizině.

„Ještě letos otestujeme možnost takzvaného grupování objednávek - to si můžeme představit jako možnost objednání více nákupů na jednu adresu, odkud si je třeba sousedé už dál rozdistribují. A nebo foodboxy s teplotními zónami, což jsou schránky umístěné v rezidenčních nebo kancelářských komplexech, do nich je možné doručit nákup bez přítomnosti zákazníka,“ dodává pro Radiožurnál další novinky mluvčí firmy Rohlík.cz František Brož. Potraviny si pak může vyzvednout zákazník před cestou domů z kanceláře nebo rovnou doma.

Do modernizace a inovací musí ale internetoví obchodníci investovat nemalé částky, ale vyplatí se jim to. Tržby e-shopů každým rokem rychle rostou. Jen loni v nich Češi utratili 115 miliard korun.

Mobilní telefony

Letos by tato částka měla být podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci o 15 až 20 procent vyšší - tedy přes 130 miliard korun. Firmy chtějí zlepšovat logistiku a s ní i image firmy prostřednictvím svých kurýrů.

„Daří se to největším obchodům, daří se to obchodům s potravinami, ale řekněme, že pro tu širší škálu zboží zatím vlastní doprava nedávala smysl. Teď už může začít dávat smysl více, protože jsme se dostali do takových obratů, celý trh se dostal do takových obratů, že je možné, že více e-shopů bude přecházet k vlastní dopravě, anebo bude víc tlačit na dodavatele služeb, aby služby hodně inovovali,“ dodává ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Podle Vetyšky se letos ještě víc zaměří internetoví prodejci třeba i na zlepšování svých stránek pro nakupování z mobilních telefonů. Právě z nich totiž Češi nakupují stále častěji.