Nezáleží, odkud nakupujete. E-shopy po celé Evropě sjednocují pravidla pro zákazníky

Pokud chcete koupit dárky pod stromeček v některém evropském e-shopu, budete to mít nyní o něco snazší. Začíná totiž platit nařízení Evropské unie, které zakazuje takzvaný geoblocking. Například v německém online obchodu byste měli zboží nakoupit za stejných podmínek jako všichni občané unie. Praha 17:21 4. prosince 2018

Nová pravidla především zamezují případné diskriminaci zákazníků na základě jejich bydliště.

Největší výhodou tak je, že když si někdo bude chtít objednat zboží třeba v německém obchodu, tak ho systém automaticky nemůže přesměrovat na své české webové stránky. Měl by umožnit vybrat si zboží přímo na německých stránkách.

Online obchodníci by tak už neměli řešit, odkud zákazníci přicházejí, podobně jako to neřeší provozovatel kamenného obchodu.

Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky to zjednoduší třeba nákupy služeb na dovolených.

„Větší výhodou budou služby v cestovním ruchu, které si budeme moci třeba před dovolenou objednat. A bude jedno, jestli chce Čech do Španělska, nebo Španěl do Česka,“ popisuje pro Radiožurnál Vetyška.

Zákaz přesměrování se může hodit také v případě, když se nabídka v obou jazykových verzí odlišuje.

Doručování do Česka?

Ohledně doručení balíčku pak záleží na tom, jestli e-shop dovoz do Česka nabízí. Nová pravidla totiž nezavádějí povinnost pro obchodníky, aby museli doručit objednávku do všech členských zemí.

Pokud prodejce rozváží jen po Německu, lidé u něj smí nakoupit, ale balíček si musí vyzvednout v Německu.

„Němcům třeba nabízí dodání po Spolkové republice Německo kamkoli, třeba na nějaká odběrná místa. Toto musí umožnit i Čechovi. Nemůže mě blokovat na základě toho, že pozná, že jsem z Česka,“ vysvětluje Vetyška.

Když zákazníci nakupují třeba na německé verzi e-shopu, tak by měl prodejce všem účtovat jednu cenu. Pokud ale někdo objednává v české lokalizaci stejného obchodníka, cena se může podle Vetyšky lišit.

„V české verzi mohou být úplně jiné náklady, tím pádem se logicky promítají do ceny. S tou takzvaně dvojí cenou není problém, ale musí být na různých jazykových mutacích. To znamená, v české mutaci bude česká cena, ale nemůže vám tuto cenu přepočítávat do německé mutace,“ vysvětluje.

Zároveň ale obchodník nesmí nikoho odmítnout jen kvůli tomu, že například platí kartou vystavenou v Česku. Pokud tedy platí metodou, kterou obchodník nabízí, a je provedena ve měně, kterou obchodník přijímá.

Některé české e-shopy připraveny

Když si pak lidé objednávají službu v jiném státě EU, měli by zaplatit stejně jako všichni ostatní z unie. Třeba když si online pronajímají auto v Polsku, měli by platit stejně, ať už službu objednávají z Česka nebo Rakouska.

Podobně by to mělo být také v případě, když si kupují vstupenky třeba do divadla v Paříži. Opět by pro ně měly platit stejné podmínky jako pro Francouze a všechny ostatní obyvatelé unie.

Český obchod Alza.cz tvrdí, že nová pravidla už splňuje a že se pro jeho zákazníky nyní nic nemění. Stejně se k novince staví také e-shop Mall.cz. Podle jeho mluvčí Táni Lálové ale kvůli tomu můžou některé obchody zdražit.

„V některých případech by teoreticky mohlo dojít k celkovému růstu ceny, například kvůli nákladům spojením na dopravu zásilky nebo daňovým úpravám konkrétní země,“ vyjmenovává Lálová.

Další náklady prodejcům vznikají také tím, že musí přeprogramovat své stránky tak, aby návštěvníkům automaticky nenabízely verzi pro jejich stát.

