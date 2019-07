Přes 80 procent kontrolovaných českých e-shopů porušilo zákon. ‚Podvodné přibývají,‘ říká inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) rozdala internetovým obchodům za první čtvrtletí tohoto roku 255 pravomocných pokut. Celkem porušilo zákon 84 procent všech kontrolovaných e-shopů. Nejčastěji obchodníci neposkytli pravdivé informace, ať už o cenách zboží, servisu nebo o právech spotřebitele. Za to e-shopy dostaly pokuty v celkové hodnotě víc než jeden a tři čtvrtě milionu korun. Praha 14:59 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít E-shop, online nakupování (ilustrační foto) | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

V řadě případů online obchody taky dostatečně neinformovaly o možnostech reklamace. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky ale provozovatelé e-shopů často dělají jen formální chyby a zákon neporušují vědomě.

„V drtivé většině se jedná o pochybení formální. To znamená, že ten e-shop se věnuje tomu svému obchodování, dodává balíčky, zákazník je spokojen, ale podceňuje tu formální stránku. To, že musí toho zákazníka informovat podle nějakých zákonných norem. Vlastně i ta průměrná pokuta tomu odpovídá, je to nějakých sedm tisíc korun,“ řekl Vetyška Radiožurnálu.

Inspekce potvrdila, že většinou bylo mezi nedostatky třeba špatné informování o možnostech reklamací. Obchodníci taky zapomněli přidat informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Podvodným webům se navíc podle Vetyšky můžou lidé snadno vyhnout. „Zákazníkům radíme ‚Kupujte u prověřených e-shopů, e-shopů, se kterými máte zkušenost vy nebo vaše okolí nebo na které najdete pozitivní recenze na internetu‘,“ uvedl dále.

‚ČOI jde na jisto‘

Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha ale podvodných online obchodů v Česku přibývá. „Česká obchodní inspekce je monitoruje, zveřejňuje je prakticky denně a zaznamenáváme velký nárůst,“ uvedl.

Právě na online obchody dostávají kontroloři od lidí nejvíc stížností. „Česká obchodní inspekce na tento typ podnikání, tedy na internet, má nejvíce podání spotřebitelů - asi šest tisíc ročně. Zpravidla v okamžiku, kdy máme hned několik podání spotřebitelů na jednoho podnikatele. Tady je skutečně velké množství zjištění,“ vysvětluje Fröhlich.

„Není to obrázek trhu, ale je to obrázek toho, že Česká obchodní inspekce tady skutečně jde prakticky na jisto,“ dodává.

Seznam všech rizikových e-shopů je zveřejněný na webu ČOI.