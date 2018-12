E-shop Kasa.cz přidával zákazníkům k zaplacení další zboží, dostal za to pokutu 100 tisíc korun

Pokutu 100 tisíc korun dostal provozovatel e-shopu Kasa.cz za to, že obchod přidával zákazníkům na jaře ještě další zboží bez jejich vědomí. Podle České obchodní inspekce se tak společnosti HP TRONIC Zlín dopustila nekalé obchodní praktiky. Firma už peníze zaplatila, výše pokuty je ale podle ní neadekvátní. Praha 19:45 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít E-shop, online nakupování (ilustrační foto) | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

Kasa.cz podle České obchodní inspekce přidávala k nákupu mikrovlnné trouby kryt, k sušičkám prádla speciální míčky za několik set korun, k chladničkám pak pohlcovač pachů.

„Kontrola odhalila, že obchod spotřebitelům při vkládání výrobků do nákupního košíku při vytváření objednávek automaticky přiřazoval do obsahu košíku kromě spotřebitelem vybraného výrobku i jiné, aniž by spotřebitelé tyto výrobky sami vkládali,“ napsal Radiožurnálu mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

‚Neadekvátní pokuta‘

Jak sdělila marketingová manažerka obchodu Kasa.cz Andrea Jankovcová, zákazníkům se obchod snažil vyhovět na základě jejich připomínek. Po upozornění České obchodní inspekce to ale už nedělají.

„Pokutu jsme zaplatili, byť její výši považujeme za neadekvátní a příliš přísnou. Zmiňovanou funkcionalitu jsme nasadili v reakci na celou řadu připomínek zákazníků, kteří si stěžovali, že jim v dodávce jimi objednaného výrobku schází příslušenství, bez kterého nelze výrobek zprovoznit – například baterie do dětských hraček,“ napsala Jankovcová.

„Žádné jiné zboží jsme do košíku nevkládali a po upozornění České obchodní inspekce jsme tuto funkcionalitu vypnuli,“ dodala.