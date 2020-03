Přetížené online obchody s potravinami odbavují tisíce nákupů, na dovoz si počkáte i několik dnů

Připojit, naházet položky do virtuálního košíku a třeba už za několik hodin převzít zboží od kurýra. Tak ještě před pár týdny vypadal nákup potravin online. Teď jsou ale obchody kvůli enormnímu zájmu přetížené a zákazníci musí čekat mnohem delší dobu. Do byznysu se tak pustily i dva největší české e-shopy, které začaly nabízet trvanlivé potraviny. Praha 8:24 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Online nákupy (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V tuto chvíli jsou čekací doby na nákup v řádu minut. Jak dlouho budou lidé čekat ve virtuální frontě, vidí vždy při prvním pohledu na stránky, kde jim zároveň obchodník ukáže, kolik lidí je ve frontě ještě před nimi. V mém případě to ve čtvrtek ráno bylo 127 lidí. Na řadu jsem se ale i přes toto číslo dostala poměrně rychle, zhruba za pět minut.

Důvodem, proč jsou e-shopy s potravinami tak přetížené, je obrovský zájem o nákup po síti, aby lidé chodili mezi lidi do kamenných obchodů co nejméně. Druhým důvodem je ale nedostatek místa na skladu, tak aby se obchodníci mohli co nejvíce zásobit.

Obchodníci reagují na zákaz prodeje v kamenných obchodech. Většina firem rozjíždí e-shopy Číst článek

To potvrzuje třeba i mluvčí Rohlíku.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová: „V následujících šesti až osmi týdnech chceme postupně otevřít další čtyři sklady pro regionální potřebu s omezeným sortimentem od 1000 do 1500 položek, abychom rychle dodali základní suroviny a potraviny co největšímu množství lidí. První sklad budeme otevírat již v příštím týdnu. Maximální počet typů položek na jednu objednávku jsme omezili na 35,“ popsala Radiožurnálu.

Od vyhlášení nouzového stavu se totiž počet nakupujících online zvýšil o 50 procent – za jednu směnu tak kurýr rozveze nákup dvaceti domácnostem. Podobné je to třeba i u konkurenta, Košíku.cz. Ten pociťuje až o 30 procent větší zájem ze strany zákazníků, než zažívá v nejvytíženějších obdobích roku, tedy třeba okolo Vánoc.

Kdy nákup dostanu?

Kvůli velké poptávce by si lidé měli nákupy objednávat zpravidla několik dní dopředu. Košík.cz má první volné termíny na doručení v Praze až na sobotu ráno, například v Kladně ale až na sobotní odpoledne a termíny se velmi rychle plní.

E-shopy zažívají od vyhlášení stavu nouze výrazný růst. Zájem je o potraviny, hry i šicí stroje Číst článek

„Už třetí týden jsme na hranici kapacity, denně odbavujeme tisíce nákupů. Jsme bez rezerv – pokud nějakou novou kapacitu zajistíme, okamžitě ji dáváme zákazníkům k dispozici. Ve výsledku to bohužel znamená, že si lidé na nákupy počkají i několik dní. Pravidelně sice uvolňujeme závozová okna, ale velice rychle se zaplňují. Zákazníkům tedy doporučujeme pravidelně kontrolovat závozovou kapacitu,“ říká mluvčí Košík.cz František Brož.

Největší zájem mezi nakupujícími je stále hlavně o trvanlivé potraviny jako jsou rýže, těstoviny, nejrůznější konzervy a balené vody. Lidé si ale objednávají i čerstvé jídlo, ovoce a zeleninu nebo pečivo. Na nákupních seznamech ale samozřejmě nechybí ani dezinfekce a sanitární vybavení. Jednoduše řečeno jde o větší – pokud to kapacity obchodů a jejich nová pravidla dovolí – zásobovací nákupy.

Trvanlivé potraviny do své nabídky ale nově zařadili i velcí obchodníci, kteří v běžné situaci potraviny vůbec nenabízí – Alza.cz a Mall.cz. Ten nabízí zboží jako těstoviny, rýži, čaj nebo kávu už od začátku měsíce. Podle mluvčí Pavly Hobíkové je zájem o tyto produkty velký:

Potraviny on the go. Češi častěji nakupují v obchodech hotová jídla určená k okamžité konzumaci Číst článek

„Proto jsme nabídku rozšířili i o další stovky potravin jako jsou masové či zeleninové konzervy, cukrovinky nebo těstoviny a rýže. Zatím nejoblíbenější je hovězí maso ve vlastní šťávě a špagety. Každý den rostou i prodeje – vzhledem k zavřeným kavárnám – balené kávy. Zákazníkům jsme zatím doručili tisíce kartonů potravin a zájem trvá.“

Stejně postupuje i Alza.cz. Ta nabízí kromě drogerie a trvanlivých potravin třeba i vitamíny nebo alternativní stravu a nejrůznější výživové nápoje.

Nezatěžovat prodejce

Podle mluvčí obchodního řetězce Tesco Václava Koukolíčka by se lidé k sobě měli i při online nakupování chovat ohleduplně a nenakupovat zbytečně velké zásoby.

„Je potřeba brát ohledy i na ostatní nakupující a nenakupovat obrovské nákupy a produkty zbytečně do zásoby, protože tím neúměrně zatížíte celou službu a zamezíte dalším lidem, aby si mohli nakoupit,“ dodává Koukolíček.

Dobré také je, aby si zákazníci už dopředu na začátku nákupu vybrali den a hodinu doručení. Samozřejmostí už jsou platby online kartou, aby kurýři nepřicházeli do kontaktu s bankovkami a mincemi.