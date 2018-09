Obliba zahraničních e-shopů roste. Češi v nich za pololetí utratili 19,5 miliardy, o třetinu více než loni

Ekonomika chodila deset let o berlích. Jestli kost srostla, brzy zjistíme, říká Tomáš Sedláček

Nečekám, že by nějaký problém bouchl v České republice, spíš to bouchne v jiných zemích a budeme to muset také řešit, protože ekonomiky jsou dnes provázané, tvrdí Tomáš Sedláček.