E-shopy čekají rekordní předvánoční nákupy. Zákazníkům ale radí nenechat je na poslední chvíli

Vánoce se blíží a s nimi tradičně roste zájem o nákupy na e-shopech. Objednávání dárků přes internet byste ale ani letos neměli nechat na poslední chvíli. Internetové obchody i přepravní společnosti totiž očekávají rekordní sezonu. Oznámily už i termíny, do kterých musí objednávky obdržet, aby je stihly doručit do Štědrého dne. Praha 13:04 12. prosince 2024 Ča doručení zásilky záleží na jednotlivých obchodnících a také na jejich dopravcích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čas doručení zásilky záleží na jednotlivých obchodnících a samozřejmě také na jejich dopravcích. Největší internetový obchod Alza uvádí, že zboží, které má skladem, můžete objednat s doručením do Vánoc až do 22. prosince.

„Tento termín platí pro doručení do alzaboxů a naší pobočkové sítě. Na našem webu tradičně spustíme doručení do Vánoc. To znamená, že u zásilky, kterou doručíme do Štědrého dne, bude v košíku při zvolení dopravy a platby symbol vánočního stromku,“ vysvětluje mluvčí společnosti Eliška Čeřovská.

U internetového obchodu Mall.cz je poslední den s doručením do Štědrého dne pondělí 23. prosince. Co se týká přepravních společností, PPL i Zásilkovna potřebují balíky převzít nejpozději ve čtvrtek 19. prosince. Stejný termín platí i pro Balíkovnu.

„Upozornil bych na to, že doporučený den, kdy by měla být zásilka předána do přepravy České pošty, neznamená poslední objednávku na e-shopu. Ten totiž také potřebuje nějaký čas na její zpracování,“ upřesňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Balíkovna se pokusí včas doručit i zásilky, které dostane později než 19. prosince. Kvůli velkému vytížení ale není jisté, že to do Štědrého dne stihne.

Někteří dopravci kvůli tomu upravili dobu uložení zásilek. Třeba Zásilkovna zkrátila úložní dobu na čtyři dny, v PPL Parcelboxech pak balíky zůstanou sedm dní. Alza svou standardní dvoudenní dobu uložení změnila u většiny boxů na 24 hodin, u každého místa je to ale individuální.