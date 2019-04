Desetitisícům kamenných prodejen hrozí v USA zánik. Válcují je e-shopy v čele s Amazonem

Kvůli oblibě nakupování přes internet by mohlo ve Spojených státech během příštích sedmi let zaniknout až 75 tisíc tradičních kamenných prodejen. E-shopy typu Amazon si totiž z celkových tržeb budou ukusovat stále větší sousto. V Česku přitom e-shopy otevírají vlastní klasické pobočky nebo výdejny zboží. Praha 10:46 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Online nákupy (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle studie banky UBS by podíl tržeb, který připadá na e-shopy, mohl do sedmi let vzrůst na 26 procent ze současných 16. Klasické prodejny tak budou ztrácet svůj tržní podíl a příjmy. Aby se velké řetězce i nadále finančně udržely, budou muset některé pobočky zavírat.

Již nyní ve Spojených státech některé obchody skutečně zavírají. Podle studie společnosti Coresight Research v minulém roce skončilo více než 5800 prodejen. Téměř 6000 dalších už oznámilo, že zavře v tomto roce. Vůbec nejhůř by na tom mohly být obchody s oblečením, elektronikou a prodejny nábytku a dalšího domácího vybavení.

Ve Spojených státech je situace dramatická hlavně kvůli internetovému gigantu Amazon. Jeho tržby loni podle odhadů společnosti eMarketer dosáhly zhruba poloviny obratu všech amerických internetových obchodů a pěti procent veškerých maloobchodních tržeb v zemi - tedy také těch z tradičních obchodů.

Na druhou stranu by Američané mohli přijít o pověst toho nejkonzumnějšího národa. Podle studie eMarketer je mohou předstihnout Číňané. Podle předpovědí by letos tržby čínských obchodů mohly dosáhnout 5,6 bilionu dolarů, zatímco ve Spojených státech by lidé měli utratit jen 5,5 bilionu.

Český trh

E-shopy v Česku otevírají vlastní pobočky nebo výdejny zboží, čímž se stírá hranice mezi internetovým nakupováním a tím tradičním. Podle Davida Vurmy z poradenské společnosti Acomware až 70 procent lidí totiž raději nakoupí u e-shopu, který má vlastní tradiční obchod.

Obrat českých e-shopů loni podle údajů Asociace pro elektronickou komerci dosáhl 135 miliard korun - to bylo meziročně víc skoro o pětinu. Celkově se prodeje po internetu podílejí na celém českém maloobchodě víc než 11 procenty. Češi nakupují online nejčastěji oblečení, ale nejvíce peníze utrácejí za elektroniku.