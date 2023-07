Platby kartami setrvale rostou. A EET s tím nemá nic společného, tvrdí vládní poslanec Jakob

Část podnikatelů prosazuje, aby restaurace a hospody musely ze zákona přijímat platby kartou. Potřebujeme skutečně takové nařízení? Margita Balaštíková z ANO věří, že zrušením EET se nastartovala šedá ekonomika. Jan Jakob (TOP 09) ale poukazuje na daty potvrzený setrvalý růst objemu elektronických plateb napříč ekonomikou. Praha 13:31 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít EET v Česku končí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Nevidím to na zákon. Ale když se zavedlo EET, prudce narostl počet placení kartami. Když se EET zrušilo, je zas prudký nárůst neplacení kartami. ODS tedy spustila šedou ekonomiku,“ uvádí v Pro a proti opoziční poslankyně Balaštíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Potřebujeme zákon, který nařídí obchodníkům přijímat platební karty a bezhotovostní platby? Debatují Margita Balaštíková (ANO) a Jan Jakob (TOP 09)

Její sněmovní kolega z TOP 09 nevidí potřebu zakotvit platby kartami v zákoně. „Počet plateb kartami i objem plateb debetními kartami roste, není důvod tedy zavádět další povinnost.“

„Jen se projděte po Praze a uvidíte řadu tabulí s nápisem cash only, nárůst tam tedy je. To, že se někde, třeba na benzínkách nebo tam, kde nemůžete utéct DPH, víc platí kartami, je možné. Ale mně přímo nabídli někde při placení v hotovosti slevu, takže se šedá ekonomika zvedla,“ líčí své zkušenosti politička.

Pocity získané procházkami po Praze nevypovídají nic o skutečném stavu, namítá poslanec. „Vycházím z čísel a ta hovoří rozhodně jinak. Podíl bezhotovostních plateb dramaticky roste, jak dokládá třeba MasterCard. Také podle Dotykačky počty bezhotovostních plateb vzrostly proti loňsku.“

„Tato čísla nebudu rozporovat. Ale jak mi pan Jakob vysvětlí, že před restaurací visí jídelní lístek s nápisem cash only? Není to můj pocit, ale je to vizuální dojem, že se platí pouze v hotovosti,“ odvolává se na vlastní zkušenost Balaštíková.

Jakákoliv vazba EET na bezhotovostní platby a speciálně platby kartami prý neexistuje. „EET řešilo právě transakce hotovostní, navíc tato služba byla vypnuta už před téměř třemi lety,“ dodává poslanec.

Banky vs. malí podnikatelé

„Já diskuzi na toto téma vítám, protože já sám platím kartou nebo mobilem všude, kde to jde. Ale nebagatelizoval bych názory těch obchodníků, kteří tvrdí, že se jim to stále ještě nevyplatí. Třeba tato diskuze zatlačí na banky, aby menším prodejcům daly výhodnější podmínky,“ navrhuje Jakob.

Politička je nadále přesvědčena, že k nárůstu hotovostních plateb došlo. „Můžeme se o tom bavit na konci roku, kdy zjistíme, jak to je. Já jen říkám to, co vidím na cedulích nebo co mi píší zákazníci a není to jen v Praze. EET opravdu zastavovalo šedou ekonomiku, mohlo přinést peníze, ale holt jste to viděli jinak.“

„EET nikdy neprokázalo jakýkoliv výnos navíc, to potvrdil i Národní kontrolní úřad, podle kterého po zavedení odpovídalo inkaso daní vývoji HDP. Poslankyně ANO mluví o pocitech, já tady mám řadu veřejných statistik a plateb kartami a bezhotovostních plateb přibývá, včetně gastroprovozu. Ale nemyslím si, že je musíme lidem a obchodníkům přikazovat,“ shrnuje Jan Jakob (TOP 09).

Vláda by měla předložit veřejnou analýzu, žádá poslankyně.

„Já tato čísla nemám a to, že někdo něco tvrdí, tak jsem si zvykla, že to není pravda. Když má pan Jakob čísla nasbíraná, ať vytvoří nějaký elaborát a předloží nám jej na rozpočtovém výboru. Nebudu si ke všemu dělat vlastní studii, to je úkol vlády,“ upřednostňuje vlastní pozorování stavu bezhotovostních plateb v zemi Margita Balaštíková (ANO).

Celé Pro a proti Lukáše Matošky poslouchejte v audiozáznamu.