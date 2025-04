EET byla budoucnost a zrušení zpolitizované. Chybí zdanění majetku, říká děkan Právnické fakulty UK

„Platit daně je čest, ne trest,“ je přesvědčený děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Radim Boháč. „Nikdo nebude platit daně rád, ale člověk musí být srozuměn s tím, proč je platí a že to má smysl. Pro mě je to čest. Kdybych to tak necítil, tak to nemůžu studentům říkat,“ přibližuje svůj postoj pro Český rozhlas Plus. Zdůrazňuje ale, že vybírané prostředky musí být následně vynaloženy smysluplně. Osobnost Plus Praha 16:12 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když platíme daně, tak bychom měli vědět, že to jde na veřejné služby, na veřejné statky,“ doplňuje akademik a vedoucí Katedry finančního práva a finanční vědy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radim Boháč, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Daně mají podle něj i právní konotaci. „Máme v Listině základních práv a svobod, že platit daně je možné pouze na základě zákona. To je jasné. Ale vůbec tam nemáme to, proč je platíme,“ popisuje.

To Boháč vidí jako jeden z důvodů, proč je můžeme vnímat jako trest. „Asi v každém systému budou nějaké chyby,“ uznává s tím, že se přesto podle něj musíme snažit, aby jich bylo co nejméně.

„A bohužel, když vidíte někde, že se řekne, že tamhle došlo ke zpronevěře tolika peněz, tak to potom podrývá moje heslo, že platit daně je čest, ne trest,“ dodává.

Vybírat správné daně

Boháč popisuje, že Česko po svých obyvatelích obecně nechce příliš vysoké daně. „Když se podíváte na to, kolik vybíráte na daních v procentech HDP, tak jsme skoro na průměru zemí OECD,“ přiznává.

Daně 2025: Český unikát. Vysokopříjmoví živnostníci mohou danit mnohem méně než zaměstnanci Číst článek

„Problém je podle mě ve složení daní. Když si to představíte, máme tři základní zdroje toho, co můžu danit. Můžu danit práci, činnost neboli spotřebu a potom majetek. To prostřední je DPH, spotřební daně,“ vypočítává.

„My máme problém v tom, a na tom se shodují i odborníci, že máme vysoké zatížení práce a naprosto minimální zatížení majetku,“ pokračuje.

Tato daň podle něj vymizela historicky. „Měli jsme daň dědickou, zrušili jsme ji, daň darovací, zrušili jsme ji, daň z převodu, později z nabytí nemovitých věcí, zrušili jsme ji. Zbyla nám daň z nemovitých věcí, která je extrémně nízká v porovnání s vyspělými západními státy. Nedaníme majetek. Vůbec,“ vadí mu.

Zrušení EET

Podle Boháče neměla vláda rušit elektronickou evidenci tržeb. „To byla politicky výbušná věc. Neptáme se, jestli to má smysl, nebo nemá smysl. Ideologicky říkáme, buď to tady má být, nebo to tady být nemá. A jakékoliv argumenty jdou stranou. Přitom podle mě evidence tržeb přispěla k lepšímu výběru daní,“ říká a vysvětluje:

Daně 2025: Chudší lidé dají z platu za spotřebu víc. Změny si ale žádá spíše zdanění práce a majetku Číst článek

„Byla to vlastně digitalizace, elektronizace. Na jednu stranu voláme po digitalizaci, na tu druhou ji rušíme.“

Zdůrazňuje, že každá digitalizace musí mít své mantinely, aby nevedla ke zneužití osobních údajů. „Ale to je budoucnost. Problém je, že se to hrozně vždycky zpolitizuje,“ dodává děkan.

Pro koho je náš daňový systém nejvýhodnější a kdo se má nejhůř? Jak moc do daňového systému zapadá švarcsystém? Jak se státu daří vybírat daně? A bude je muset kvůli navýšení výdajů na obranu zvednout? Poslechněte si celou Osobnost Plus, moderuje Světlana Witowská.