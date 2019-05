Ještě nebyl schválen, ale už je smlouva. Ministerstvo vyjde offline režim EET na 300 milionů za čtyři roky

Novela zákona o evidenci tržeb ještě neprošla schvalováním ve sněmovně, ministerstvo financí už ale uzavřelo dohodu na tisk a distribuování bloků účtenek za více než 300 milionů na čtyři roky. S těmi počítá takzvaný offline režim evidování, který resort v novele navrhuje. Už nyní přitom roční náklady na provoz evidence přesahují 300 milionů korun. Původní zpráva Praha 6:00 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena za jeden blok se podle rámcové dohody pohybuje mezi 15 a 20 korunami. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Ministerstvo financí v případě jejího přijetí musí mít dostatek času splnit svou zákonnou povinnost vyplývající z navrhované novely zajistit tisk a distribuci bloků stvrzenek. Návrh rámcové dohody proto bere ohled na dobu potřebnou pro tisk bloků stvrzenek,“ zdůvodnila pro iROZHLAS.cz uzavření smlouvy se společností OPTYS spol. s.r.o. mluvčí ministerstva Šárka Šmolíková.

Novela zákona o evidenci tržeb (EET) počítá se zavedením takzvaného offline režimu, který by nevyžadoval on-line připojení pokladny k systému finanční správy. Určen má být pro vybrané nejmenší podnikatele a živnostníky.

Ti by podle návrhu dostali od finančního úřadu předtištěné bloky účtenek, jež by ručně vyplňovali. Jedna kopie by byla pro zákazníky, tu druhou by schraňovali pro potřeby finančních úřadů. Čtvrtletně by pak souhrnné údaje museli odeslat finanční správě.

75 milionů ročně

O výběrové řízení na tuto zakázku informoval server iROZHLAS.cz na konci loňského roku. Ve vypsaném tendru se tehdy pracovalo s částkou čtvrt miliardy. Ta byla ale bez DPH. S daní bude tisk a distribuce stvrzenek stát více než 302 milionů korun na čtyři roky. Vyplývá to z rámcové dohody uveřejněné v registru smluv.

Podle textu smlouvy se jedná o maximální částku, kterou bude ministerstvo případně platit. Konkrétní ceny se budou odvíjet podle toho, kolik bude skutečně potřeba bloků stvrzenek vytisknout a dodat na jednotlivé finanční úřady.

Cena za jeden blok se přitom podle rámcové dohody pohybuje mezi 15 a 20 korunami za kus v závislosti na odebraném množství.

Provozní náklady na elektronickou evidenci v současné podobně dělají ročně přibližně 300 milionů korun. Tisk a distribuce bloků účtenek by je tak mohly teoreticky navýšit až o 75 milionů ročně.

Zrušit smlouvu jde

Novela zákona prošla ve sněmovně druhým čtením v polovině dubna. Finálně by o ní poslanci mohli hlasovat už v pátek. Předloha ale bude čelit tlakům opozičních zákonodárců. Piráti budou usilovat o její zamítnutí. Občanští demokraté prosazují zrušení celého zákona. V druhém čtení navíc poslanci podali desítky dalších pozměňovacích návrhů.

Ministerstvo financí je proto připraveno i na to, že novela neprojde. „Veřejná zakázka počítá s možností, že se projednávaná novela může, ale také nemusí stát součástí právního řádu. Pokud novela zákona o evidenci tržeb schválená nebude, případné plnění dle rámcové dohody nebude ze strany ministerstva financí požadováno, což umožňuje zadání veřejné zakázky,“ dodala Šmolíková.

Tendr podle ní ale musel být vypsán ještě před přijetím zákona, aby se v případě schválení stihl tisk i distribuce bločků.

Elektronická evidence tržeb Jedná se o vlajkovou loď současného premiéra Andreje Babiše. Spuštěna byla v prosinci 2016 za velké kritiky jejích odpůrců.

Nabíhat měla původně ve čtyřech vlnách. První fáze se týkala restauračních a ubytovacích zařízení. V březnu 2017 musely ve druhé vlně začít evidovat maloobchody a velkoobchody. Další dvě vlny měly přijít v březnu 2018 a červenci 2018, kdy se měli přidat ostatní podnikatelé a živnostníci.

12. prosince 2017 ale rozhodl Ústavní soud, že zákon vykazuje řadu nedostatků a mimo jiné zrušil náběh posledních dvou etap. Někteří soudci dokonce v disentním stanovisku uvedli, že evidence by měla být úplně zrušena.

Projednávaná novela se má vypořádat s řadou formálních nedostatků, které Ústavní soud zákonodárcům vytknul. Mimo to má umožnit drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snižuje DPH u části zboží a služeb.