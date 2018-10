EET přineslo jen drobné. Stát by se měl zaměřit na odliv dividend a daňové ráje, radí ekonom Kovanda

Vláda ve sněmovně narazila se spuštěním třetí a čtvrté vlny Elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasování odložili. Podle pravicové opozice a Pirátů není důvod rozšiřovat povinnost evidovat tržby i na řemeslníky nebo trhovce, protože by to bylo špatně vymahatelné. Hosty v pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus byl ekonom Lukáš Kovanda a Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

