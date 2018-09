EET přinesla podle Babiše 10 miliard korun navíc do rozpočtu. ‚Nejde o předvolební kampaň,‘ ujišťoval

Elektronická evidence tržeb od svého spuštění v prosinci 2016 přinesla navíc do veřejných rozpočtů zhruba deset miliard korun. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl premiér Andrej Babiš (hnutí ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dodala, že do konce letošního roku odhady počítají s 11,7 miliardy korun. Praha 16:22 13. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Původní odhady úřadu podle ministryně počítaly do konce roku 2018 s přínosem 12 miliard korun. „Takže to považujeme za úspěch, protože ještě neběží třetí a čtvrtá vlna,“ uvedla Alena Schillerová.

Díky penězům získaným z EET je podle Babiše možné navyšovat platy a dát i více peněz obcím a krajům, které podle premiéra z výnosu EET získaly tři miliardy korun navíc.

V souvislosti se středečním projednáváním novely zákona o EET, která by měla zavést právě třetí a čtvrtou vlnu, Babiš obvinil ODS, že nechce umožnit, aby peníze navíc z EET získaly obce, kraje i občané.

„ODS nechce dát peníze obcím, krajům, občanům, jednoznačně,“ uvedl Babiš. Zároveň odmítl, že by čtvrteční tisková konference byla předvolebním vystoupením.

Předčasný konec jednání

Sněmovna ve čtvrtek nedokončila úvodní kolo debaty k vládnímu návrhu na úpravy elektronické evidence tržeb. V jednání by mohla pokračovat v pátek. Jednání provázela kritika především pravicové opozice na adresu novely i celého projektu EET a kritici se přeli s poslanci vládního hnutí ANO o tom, zda je evidence tržeb prospěšná.

Jednání sněmovny navíc skončilo předčasně. Občanští demokraté požádali o přestávku na poradu svého klubu, protože někteří přítomní rušili při projevu Marka Bendy (ODS) a předsedajícímu schůze se nedařilo zjednat v sále nápravu.

Už v prvním čtení bude předloha čelit návrhu na zamítnutí, který vznesli Piráti a připojili se ODS s TOP 09. Hlasovat se o něm bude po ukončení rozpravy. Kritika na adresu EET zazněla i od poslanců SPD. Naopak poslanci hnutí ANO evidenci tržeb hájili.

Přes sedm miliard tržeb

Pirát Mikuláš Ferjenčík (kandiduje za svoji stranu na Praze 10) řekl, že jeho strana nepodporuje rozšíření EET o třetí a čtvrtou vlnu. Vymahatelnost třetí a čtvrté vlny, která se týká hlavně řemeslníků, bude podle něj obtížná, a nevidí proto důvod, proč ji zavádět. Posléze se k němu připojili i předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek (kandiduje v Bechyni za Nezávislé s podporou TOP 09) a poslanec ODS Jan Skopeček (kandiduje v Hořovicích za ODS).

Vládní návrh umožní mimo jiné drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snižuje DPH u části zboží a služeb. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude to, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou muset ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách.

Za dobu existence EET bylo zaevidováno dosud 7,1 miliardy tržeb. K evidenci je přihlášeno 174 tisíc uživatelů.