Finanční úřady chtějí po novomanželích detaily o svatební hostině. Kvůli hlášení EET

Výzva přišla také novomanželům, kteří uzavřeli sňatek v konkrétní den a měli svatební obřad v určité restauraci, nebo těm, kteří měli svatební obřad v konkrétní den, ale v obřadní síni obecního nebo městského úřadu.

Podle Petra Habáně, mluvčího Generálního finančního ředitelství, nešlo kontrolorům o svatebčany, ale o podniky, ve kterých se konaly hostiny. Některé měly totiž ten den zavřeno a nevykázaly žádné tržby. „Vzniklo tak důvodné podezření na krácení příjmů řádově v desítkách tisíc korun za každou svatební hostinu,“ uvedl Habáň.

Zprávu přinesl server Podnikatel.cz, který již dříve upozornil na případ, kdy finanční úřad v Přerově žádal kvůli kontrole dodržování evidence tržeb sezdaný pár o informace týkající se jejich svatebních oslav. Úřady zajímalo místo konání hostiny, kolik hostů na ni přišlo nebo to, jak manželé hostinu zaplatili.

Na základě těchto výzev se na ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) obrátil poslanec Vojtěch Munzar (ODS). Ministryně se tehdy úřadu zastala, uvedla, že měl právo o tyto informace žádat.

Habáň v úterý dodal, že pokud by novomanželé informace neposkytli, nehrozil by jim za to žádný postih.

Názor odborníků

Odborníci upozorňovali, že výzva nemá oporu v zákoně. Podle jejich slov nejsou novomanželé osoby, které by během svatební hostiny „získávaly jiné údaje nezbytné pro správu daní.“

„Pokud úřad oslovil paušálně všechny, kteří měli ve vybraném období svatbu, pak jde ze strany úřadu o jednoznačné pochybení. Správce daně nemůže oslovit každého, kdo by mohl být ve vytyčeném období v restauraci, tento způsob by pak mohl poskytovat právo na oslovení všech osob, protože bez ohledu na svatbu či v opačném případě oslavu narozenin či výročí apod. by mohl oslovit každého. Správce daně takovou pravomoc nemá, soudy opakovaně rozhodly, že nemohou nadmíru a nedůvodně zneužívat svého postavení,“ vysvětlil pro server právník Jiří Matzner.

Názor odborníků podporuje také komentář k daňovému řádu, který sepsal sedmičlenný tým autorů pocházejících z rozhodujících skupin odborné veřejnosti. Jedním z autorů komentáře je také Schillerová. V textu se píše, že „osobami, které získávají jiné údaje, jež jsou však nezbytné pro správu daní, mohou být např. osoby evidující údaje o ubytovaných osobách, evidující technické prověření automobilů apod.“

Schillerová přitom před dvěma týdny podpořila postup finanční správy v odpovědi na interpelaci, kdy uvedla, že finanční úřad mohl po novomanželích informace vyžadovat, jelikož si svatebčané objednali zajištění hostiny, za kterou zaplatili.

Generální finanční ředitelství trvá na tom, že kontroloři nic neporušili. Zároveň ale uvedlo, že příště bude v požadování informací obezřetnější. „Na základě pokynu generálního ředitele Finanční správy však této praxe bude nadále využíváno pouze ve zcela ojedinělých a výjimečných případech,“ sdělil Habáň.

Výběr novomanželů

„Výzva mi také přišla. Hostinu jsme měli čistě v kruhu rodinném, tudíž jsme žádnou restauraci ani nepotřebovali a vše si chystali sami. Tak jsem úřadu napsala, jak to vlastně probíhalo. Že bylo na obřadu tolik a tolik lidí, jídlo jsme si kupovali sami a hostina (tedy spíš odpolední raut) byl doma,“ uvedla serveru čtenářka, které výzva také přišla a která si nepřála být jmenována.

Výzva přišla novomanželům s domácí hostinou proto, že si finanční úřad vybral k získávání informací formu „kobercového náletu“. Úřad požádal deset matrik, aby mu poskytly informace o všech novomanželích, kteří se brali v konkrétní dny. Data vybrali podle toho, kdy se konaly hostiny v restauračních zařízeních, kde vznikly pochybnosti o dodržování zákona o evidenci tržeb.