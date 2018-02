Splňte pět podmínek a stačí odesílat účtenky do EET jednou měsíčně, nabízí ministerstvo novelou zákona

Fyzická osoba, neplátce DPH, bez zaměstnanců, tržby podléhající povinnosti elektronické evidence nesmí překročit 200 tisíc korun ročně a maximální počet vydaných účtenek za měsíc nesmí být větší než 500. Takové podmínky navrhuje novela zákona o EET, se kterou přišlo ministerstvo financí. Živnostníci by pak při plnění takových podmínek nebyli povinni evidovat každou tržbu okamžitě. Informuje o tom server iHNed.cz. Praha 10:55 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronická evidence tržeb v bistru Proti proudu. (Ilustrační snímek) | Foto: Storyous.com | Zdroj: Storyous.com

Podnikající by tak účtenky pouze schovávali a bernímu úřadu by posílali přehled tržeb pouze jednou měsíčně v souhrnu. Návrh změn předložili zástupci ministerstva financí členům sněmovního podvýboru pro podnikatelské prostředí.

Finální podoba novely se bude probírat v meziresortním připomínkovém řízení, kam materiál ve středu zamíří. Server iHNed.cz uvádí, že je možné, že podmínka být fyzickou osobou z návrhu nakonec zmizí.

Pokud by schválené podmínky takový podnikatel dodržel, mohl by zažádat úřad o výjimku a tržby pak evidovat offline. Živnostníci by nepotřebovali internetové připojení, a dokonce ani pokladnu. Vydané účtenky by podle serveru obsahovaly pouze pořadové číslo.

Pokladny, a především jejich pořizovací cena, byly terčem stížností podnikatelů při zavádění zákona o EET. Případnou výjimku by podle předsedy Asociace malých a středních podnikatelů Karla Havlíčka přivítaly až desítky tisíc podnikatelů.

Do úplného fungování zákona elektronické evidence tržeb zbývá spustit dvě vlny, které Ústavní soud svým prosincovým rozhodnutím posunul na neurčito.