Proč opravovat nefunkční zákon? EET zrušme a připravme normu novou, radí senátor Goláň

Senátoři jednají o návrhu novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Sněmovnou prošla varianta, která rozšiřuje povinnost EET na další druhy podnikání včetně řemesel, služeb i lékařů. „Domnívám, že je to třeba, aby došlo k narovnání podnikatelského prostředí. V platnosti je už 1. a 2. vlna, je tedy logické, že musela přijít 3. a 4.," řekl v pořadu Pro a proti senátor za ANO Miroslav Adámek.

Ten doplnil čísla, která uvádí ministerstvo financí. „Za 1. a 2. vlnou EET je výběr asi 11 miliard, po nasazení 3. a 4. vlny by to mělo být celkem 18 miliard. Přínos tu tedy je. Nemyslím si, že jde o nadměrnou byrokratickou zátěž. Spousta podnikatelů si zvykla, někteří EET i kvitují.“

Senátor souhlasí, že je nutné, aby experti daňové správy o EET diskutovali. „Třeba jak systém zefektivnit a k jakým reálným číslům je možné dojít. Ale stojí to za to, protože náklady nejsou rozhodně ve stejné výši jako to, co podle ministerstva financí evidence přináší.“

„Se zpravodajskou správou kolegy Tomáše Goláně se musím v některých bodech ztotožnit, něco by bylo i na pozměňovací návrh, ale na zrušení zákona to rozhodně není,“ shrnul Adámek.

‚Zákon je nefunkční‘

„Změna je v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se zboží a služeb, kde je velmi obtížné kontrolovat správný výběr daní, protože nejsou přítomny třetí strany... Rozšíření EET tedy nemá smysl,“ konstatoval senátor Tomáš Goláň z klubu Senátor 21.

Ten označil čísla ministerstva financí o ziscích z evidence za nerelevantní a ničím nepodložená. „Zrušením evidence plateb kartami nebo přes platební brány samotný zákon ztratil úplně smysl.“

Senátor věří, že zákon kvůli vynětí plateb kartami a platebními bránami ztratil smysl. „Je třeba od základu změnit filozofii zákona, jestli má fungovat. Dnes mohou být sankce jen za to, že jste nevystavili účtenku, ale nikdo nemá relevantní informaci o tom, jestli krátíte nebo nekrátíte tržby.“

„Máme tu problém: máme opravovat nebo rozšiřovat zákon, který není vůbec funkční. Je plně nefunkční. Myslím proto, že je na místě zákon zrušit a ať si finanční správa připraví zákon nový,“ doporučil Goláň.