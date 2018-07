Uber zavede EET. Tržby ale budou evidovat jen noví řidiči

Společnost Uber bude od začátku října evidovat tržby svých řidičů v EET. Společnost bude navíc finanční správě poskytovat data o aktivitách šoférů, které stát bude moci využít k daňové kontrole. Povinnost se ovšem bude týkat pouze nových řidičů, kteří začnou pro společnost jezdit po zavedení EET. Firma se k tomu ve čtvrtek zavázala podpisem daňového memoranda. Praha 13:06 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo aplikace Uber na chytrém telefonu | Zdroj: Reuters

Elektronická evidence tržeb se zatím nebude týkat řidičů, kteří pro společnost jezdí už v současnosti. Společnost v Česku nyní eviduje zhruba 2000 aktivních řidičů.

Dohoda mezi ministerstvem financí a Uberem platí zatím na rok. Případné rozšíření povinnosti firma podle generálního ředitele společnosti pro střední a východní Evropu Alexeie Stakha zváží podle fungování současné dohody.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by memorandum mělo rozptýlit obavy, že stát nedokáže regulovat sdílenou ekonomiku. Podle ní je současná legislativa dostačující k tomu, aby stát mohl kontrolovat i tyto služby.

„Chyběly nám k tomu informace, které nám teď společnost Uber poskytne," řekla. Dohoda by se zároveň podle ministryně měla stát základním kamenem pro kontrolu dalších společností fungujících na podobné bázi.

Podle ministerstva by zavedení EET u Uberu mělo také uklidnit současné spory taxikářů se společností, Uber se totiž k EET zavázal dobrovolně. Taxikáři zatím své tržby elektronicky evidovat nemusí, změnit by to však měla novela zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou v současnosti projednávají poslanci.

Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300 tisíc lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent.