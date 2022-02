EET byla namířena výhradně proti drobným podnikatelům, míní šéf asociace podnikatelů

Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje od příštího roku ukončit fungování elektronické evidence tržeb (EET). Někteří podnikatelé a živnostníci to vítají, zdaleka ne však všichni. „Konec EET je krok správným směrem. Nemá za sebou žádné pozitivní výsledky,“ míní předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek. „Byla by to škoda, hodně lidí už EET zavedlo," naznačuje spoluzakladatel a finanční ředitel sítě kaváren The Miners Coffee Oldřich Valta. Praha 16:51 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavádění EET v roce 2016. Tehdejší ministr Andrej Babiš (ANO) na kontrole účtenek | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Podle Bábka stojí za spuštěním elektronické evidence tržeb špatné úmysly, jak zmáčknout drobné podnikání v České republice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kabinet Petra Fialy chce nadobro zrušit elektronickou evidenci tržeb. Je konec EET krok správným směrem? Debatují předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek a spoluzakladatel a finanční ředitel sítě kaváren Oldřich Valta

„Byla namířena čistě proti tradičnímu obchodu a byla to propaganda. Všechny argumenty, které byly z velké části lživé, které byly manipulací se společností, předsudečná nenávist, kterou vyvolávala vláda ve prospěch EET proti malým podnikatelům, to všechno je důkazem toho, že EET nemá právo na existenci,“ uvedl pro Český rozhlas Plus předseda Asociace podnikatelů a manažerů.

„Je to uměle implementovaný nástroj do českého práva, který tam nemá co dělat. Když si někdo přečte podrobně a pečlivě zákon 112 o evidenci tržeb, důvodovou zprávu, zjistí, že to je, omlouvám se za tvrdší výraz, blábol. Je to paskvil. Ten zákon není dobře napsán ani po právní stránce, ani obsahově. Jediným skutečným důsledkem EET bylo, že stála obrovské peníze a nezvýšila výběr daní. To dokázali i nezávislí ekonomové,“ zlobí se.

Podle Valty by ale vláda měla nejdříve důkladně zvážit pro a proti a potom se rozhodnout, nikoli a priori EET odsuzovat.

„Máme tady něco vybudováno. Mnoho podnikatelů s tím nemá problém. A teď by stálo za to se podívat na potenciální pozitivní dopady. Nezvyšovat kontroly a zátěž na podnikatele, ale naopak spíše najít pozitivní aspekty, proč se zapojovat, proč být poctivý a dokládat svoje tržby, proč platit daně,“ naznačuje.

Velké firmy nezasáhla

Podnikatel v prostředí kaváren souhlasí se základní myšlenkou EET, že jde o účinný nástroj, jak narovnat podnikatelské prostředí. „Věřím, že patřím mezi poctivé podnikatele. Rozhodně s tím problém nemám a rád bych, aby ta rovnost byla pro všechny prostě stejná,“ vysvětluje.

Mnohahodinové obstrukce nejsou ve sněmovně rarita. Provázely jednání o EET nebo církevních restitucích Číst článek

Ale ten systém vůbec nenarovnává podnikatelské prostředí, reaguje Bábek. Opakuje, že elektronická evidence tržeb byla namířena výhradně proti drobným podnikatelům a živnostníkům a nedotkla se velkých firem.

„Pokud někde jsou nějaké úniky, tak jsou vždy na straně velkých velké a na straně malých malé. Uvedu jedno číslo. V elektronické evidenci tržeb bylo po tři roky evidováno povinně evidováno 160 až 190 tisíc daňových poplatníků, těch IČ. A za ty tři roky u těchto právnických či fyzických osob bylo vykonáno více než 250 tisíc kontrol. To je důvod, proč byla zavedena elektronická evidence tržeb. Šikanovat, zmáčknout malé podnikatele, velkých se kontroly netýkaly,“ opakuje rozzlobeně.

Nutná změna zákona

Elektronická evidence tržeb je v současné době kvůli dopadům covidu pozastavená a běží tak na dobrovolné bázi. Využívá ji zhruba 30 procent pohostinských zařízeních a 55 procent maloobchodních prodejen.

„Oni ale nepokračují v elektronické evidenci tržeb. V drtivé většině případů jsou to lidé, kteří jen používají zařízení, které si museli nakoupit. Navíc je potřeba si uvědomit, že úplně jiné to je v Praze a velkých městech a jiné v menších městech a obcích. Ve velkých městech lidé s elektronickým zařízením, s informačními technologiemi nemají většinou problém. Ale třeba na venkově přinutila EET mnoho lidí skončit, hlavně starších. Někdo sebral jejich svobodu se rozhodovat,“ říká předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek.

Počet bankrotů firem v Česku byl loni nejvyšší od roku 2017. Meziročně vzrostl o pětinu Číst článek

Souhlasím s tím, že slepě vyžadovat EET úplně po všech úplně nedává smysl, říká Valta.

„Byl bych rád, aby to bylo na dobrovolné bázi. Ale aby to bylo na dobrovolné bázi, musí z toho být samozřejmá pozitiva pro podnikatele, nějaká motivace. V současnosti asi nejsou. Ale je tady příležitost pro novou vládu toto změnit,“ naznačuje spoluzakladatel a finanční ředitel sítě kaváren.

S tím souhlasí i Bábek. Podle něj stát musí nabídnout něco za něco.

„Když chce na nás navalit nějaké povinnosti, musí z toho vyplývat i nějaké přínosy pro podnikatele. Například zbavit je povinnosti podávání daňových přiznání k dani z příjmu. Ale jakékoliv úvahy o tom, že bychom zachovali EET tak, jak je, a jen by se změnilo něco, jsou naivní. Ten zákon sám o sobě je úplně špatně napsán, musel by se totálně předělat,“ konstatuje.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Karolína Koubová.