Ještě před sedmi lety mu chyběla elektřina. Nyní ji chce Egypt prodávat do Evropy a Afriky

Egypt začal jednat o možnosti prodeje elektřiny do Evropy a Afriky. Chce tak využít výhody, kterou mu dává jeho postavení producenta levné obnovitelné energie, a stát se regionálním vývozním centrem. Řekl to agentuře Bloomberg šéf státního fondu bohatství Ajmán Soliman. Káhira 7:23 8. září 2020 V posledních letech Egypt postavil tři elektrárny spolu s firmou Siemens, solární park na jihu za čtyři miliardy dolarů (90 miliard Kč), který patří k největším na světě, a větrnou elektrárnu

Egypt má přebytek elektřiny. Za možné zákazníky považuje země „hladové po elektřině“ na severu Afriky. Do Evropy by pak mohl dodávat prostřednictvím podmořského kabelu na Kypr a do Řecka.

Vývoz elektřiny by mohl být pro Egypt lukrativní. Kapacita produkce elektřiny v zemi je zhruba o pětinu vyšší, než kolik potřebuje.

Hlavními zdroji elektřiny jsou paroplynové a vodní elektrárny, zvyšuje však také využití dalších zdrojů. Zhruba 8,6 procenta elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů a cílem je do roku 2022 tento podíl zvýšit na 20 procent a do roku 2035 více než zdvojnásobit.

Ještě v roce 2013 nebyl Egypt schopen uspokojit domácí poptávku po elektřině. V posledních letech postavil tři elektrárny spolu s firmou Siemens, solární park na jihu za čtyři miliardy dolarů (90 miliard Kč), který patří k největším na světě, a větrnou elektrárnu. Země také podepsala v roce 2017 dohodu s Ruskem o výstavbě první jaderné elektrárny v severní Africe za 30 miliard dolarů o kapacitě 4,8 GW.

Loni také Egypt uzavřel s Řeckem a Kyprem dohodu o výstavbě spojovacího vedení mezi Evropou a Afrikou. V první fázi by náklady na výstavbu vedení mezi Egyptem, Kyprem a Řeckem mělo stát 2,5 miliardy eur (66,2 miliardy Kč). Do provozu má být uvedené do prosince 2023 s počáteční kapacitou přenosu 1000 megawattů.