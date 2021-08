Kulhánka doprovází v Egyptě podnikatelská mise. ‚Není to tu jen odbytiště pro kolejnice,‘ říká obchodní radová

Čeští výrobci dodávají do Egypta pumpy na zavlažování vodou z Nilu nebo třeba nemocniční lehátka. Při dvoudenní návštěvě Egypta doprovázejí ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) zástupci patnácti českých firem. Shodují se, že egyptský trh není lehký a k orientaci potřebují místní partnery. Řadu českých firem egyptská obchodní kultura odradí, trpělivým ale přináší dlouholeté plody, uvedli pro Radiožurnál. Káhira 18:21 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek | Foto: Bernd von Jutrczenka | Zdroj: Reuters

„Je to přes padesát let, kdy tady máme svého zástupce. Předtím to byl pan Hasan, teď je to jeho syn, pan Hišám, ten si zase vychovává svého syna, který vystudoval v Anglii elektrotechniku. Má to svou váhu, že zástupce máme tak dlouhou dobu a neměníme ho,“ potvrzuje Radiožurnálu osobní charakter obchodů v Egyptě Luboš Michlík, obchodní ředitel firmy Sigma Group.

S vodními pumpami se v Egyptě prosazuje už půl století. „Na některých případech děláme i pět let, než se nám podaří dostat do kontraktu. Mnoho firem to vzdá, když se jim po roce, po dvou nepodaří získat kontrakt,“ doplnil Michlík.

Na otázku, jestli je jejich partnerem na egyptské straně stát, odpověděl: „Primárně je to stát. Dosud to bylo hlavně ministerstvo vodních zdrojů, teď tady přebírá otěže armáda.“

Jak Michlík dodává, nejde o setrvačnost z osmdesátých a devadesátých let, dostávají i nové zakázky. „To není nějaká setrvačnost, že ze zvyklosti by brali Sigmu. Trh je tady neúprosný.“

Obchodní radová českého velvyslanectví v Káhiře Ludmila Leškovská vysvětluje, proč se české firmy do Egypta zrovna nehrnou.

„Je to legislativou, ale je i místní obchodní kulturou. Egypťané jsou opravdu dobří obchodníci, v dobrém i špatném slova smyslu. Pro českou firmu, která v Egyptě nevyrůstala a nestrávila spoustu let, je velmi důležité mít místního zástupce. A najít toho zástupce je první velké úskalí.“

Podle Leškovské také české firmy ustrnuly v pohledu na Egypt jen jako na nepříliš rozvinuté odbytiště výrobků těžkého průmyslu. „I Egypt míří k tomu být více environmentální, moderní, staví se tu spousta městských čtvrtí, kde používají smart systémy a chytré technologie. Věříme, že tam je budoucnost pro české firmy větší, než brát Egypt jako další odbytiště pro české kolejnice.“

‚Všichni se tváří jako důležití‘

Radek Jakubský z firmy Proma Reha prodává v Egyptě zdravotnický materiál, včetně polohovacích nemocničních lůžek.

„Není pro Čecha jednoduché rozklíčovat, kdo je důležitý a kdo není. Všichni se tváří jako důležití partneři, ale ve skutečnosti to tak není. Proto oceňujeme služby CzechTradu a ambasády, která nám pomáhá určit, kdo je ten správný protihráč.“

Radek Jakubský tvrdí, že hlavně u starší generace egyptských obchodníků stále pomáhá dobré jméno české produkce.

„České výrobky jsou tady považované za velmi kvalitní a za rozumnou cenu. Takže to nám pomáhá. Dobrá pověst tady je ještě z dob předrevolučních. To samozřejmě pomůže, když řeknete, jsem z té země, kde se vyrábí škodovky, všichni je znáte, jsou to kvalitní výrobky, a na stejné úrovni jsou i ostatní výrobky, které vám nabízíme.“

Součástí návštěvy ministra zahraničí Jakuba Kulhánka je česko-egyptské podnikatelské fórum.