EK: Dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko nejsou v bezprostředním ohrožení

Dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko zřejmě nejsou v bezprostředním ohrožení, protože ukrajinské sankce na ruskou ropnou společnost Lukoil nemají vliv na tranzit ropy přes Ukrajinu do Maďarska. Podle agentury Reuters to v dopise adresovaném ministrům zahraničí Maďarska a Slovenska napsala Evropská komise (EK). Slovenská vláda ale následně uvedla, že situace je podle ní vážná a ohrožuje energetickou bezpečnost země.

Brusel/Bratislava/Budapešť 17:02 1. srpna 2024