Ekologická daň by se měla platit i za novější auta, žádá šéf asociace prodejců ojetin

Nákup staršího auta se možná prodraží. Vláda se zabývá návrhem Svazu obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by se měla rozšířit ekologická daň na vozy splňující emisní normy Euro 3 a 4, a to ve výši 10, respektive 5 tisíc korun. Omladil by se tak prý vozový park a pročistil vzduch. pro a proti Praha 12:54 13. listopadu 2019 Asociace prodejců ojetin žádá rozšíření ekologické daně na vozidla s vyšší emisní normou | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Předseda Asociace obchodu ojetými automobily Jiří Grund upozorňuje, že v současnosti se ekologická daň týká jen vozů s nižšími emisními normami – bez daně tak lze pořídit i vůz starší 10 let.

„Nemáte žádnou motivaci koupit si auto s normou Euro 5. My si ale myslíme, že by to na sebe mělo navazovat. Poplatky by mohly být jen symbolické, ale měla by existovat kontinuita,“ vysvětluje.

„Smyslem návrhu není zdražovat provoz starých aut, ale jejich koupi a dovoz“ Jiří Grund

Pokud by stát motivoval lidi k nákupu mladších aut, pomohlo by to podle Grunda částečně eliminovat problém s dovozem aut ze zahraničí, která mají stočené tachometry.

„Zamezme tomu, aby se sem dovážely vraky. I naším zájmem je, aby se u nás prodávaly kvalitní ojetiny za dobrou cenu, které budou dlouho fungovat. U 15 let starého vraku budete mít spíš problémy,“ podotýká Grund s tím, že lidé si ani nechtějí kupovat auta starší 9 let.

Stará auta nejsou problém

Průměrné stáří vozového parku je ovšem v Česku asi 14,8 roku. Podle šéfredaktora serveru Autoweek.cz Vladimíra Rybeckého je to způsobené tím, že si Češi nemůžou dovolit kupovat nová auta, a proto udržují v provozu ta stará.

„Pokud někomu zdražíte provoz aut starších 10 let, tak ho přivedete do problémů, ale nepřinutíte ho k nákupu novějšího vozu“ Vladimír Rybecký

„Problémem nejsou stará auta – jistě, mají vyšší emise než vozy s Euro 6. Ale ovzduší ve městech nejvíce znečišťují auta, která neplní emisní limity, ale přesto procházejí měřením emisí. Měli bychom se zaměřit na auta ve špatném technickém stavu,“ vyzývá Rybecký.

Podle něj po českých silnicích jezdí desítky tisíc aut, která nemají filtr pevných částic, a přesto procházejí kontrolami. Špatně je prý celý systém stanic technické kontroly. Inspiraci vidí v Rakousku a v Německu, kde mají odpovědnost za měření emisí a technickou kontrolu autoservisy.

Rybecký nenamítá nic proti tomu, aby se ztížil dovoz starých aut ze zahraničí – v tom je prý Česko evropským rekordmanem, protože radikálně otevřelo trh s ojetinami.