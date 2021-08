Košíky z recyklovaných plastů či zálohy na PET lahve. České potravinové řetězce chtějí být ekologičtější

České potravinové řetězce se stále více snaží o udržitelnější koncept podnikání a také ochranu přírody. Do popředí se tak dostávají nejen bezobalová řešení nákupů a snižování množství plastů, ale také dovoz potravin ekologickými auty nebo využívání recyklovaných materiálů, kde to jen jde. Praha 16:27 7. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stále více potravinových řetězců se snaží o ekologičtější přístup. (ilustrační foto) | Foto: Rawpixel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Společnost Billa tak například začala používat nákupní košíky, které jsou téměř celé vyrobené z recyklovaných materiálů. „My už teď téměř nepotřebujeme pro výrobu košíků žádný primární plast, ale všechno dokážeme vyrobit z plastu, který byl na planetě už jednou vyrobený,“ říká koordinátor udržitelného rozvoje společnosti Billa Ivan Holub. Použití šetrnější výroby má nejen ekologické výhody. „Jsou o něco málo lehčí, pružnější a nemělo by u nich docházet k lámání dna,“ dodává Holub.

U košíků však Billa nekončí. Zákazníci mají možnost nakupovat ovoce a zeleninu do opakovaně použitelných sáčků. Ekologičtější jsou i obaly na pečivo. „Ty jsou teď nově na prodejnách, jsou ve třech velikostech a tohle okno je vyrobené z celulózy, to znamená žádný plast. Zákazníci tak mohou tento sáček hodit bez obav do kontejneru na papír,“ informuje Holub.

Recyklovatelné obaly

Stoprocentně recyklovatelné obaly u svých výrobků pro domácnost už teď nabízí obchodní řetěz TESCO - do roku 2025 by měly mít takový obal všechny výrobky jeho privátní řady. Zaměřuje se ale například i na samotné potraviny.

„Do roku 2025 chceme zvýšit prodej rostlinných alternativ masa o 300 procent a dosáhnout zdravějšího složení výrobků naší vlastní značky tím, že odstraníme sůl, tuky, cukry tam kde je to možné, aniž bychom změnili chuť a zvýšíme obsah zeleniny, ovoce a vlákniny,“ objasňuje mluvčí společnosti TESCO Václav Koukolíček.

O ekologické a šetrné nakupování usilují i online prodejci potravin. Jenže ti někdy čelí kritice zákazníků kvůli velkému množství nákupních tašek, do kterých zboží balí. Výjimkou totiž není jedna položka v jedné tašce. Ukládat zvlášť některé zboží jim ale nařizuje legislativa.

Třeba Rohlík.cz proto chystá i ekologičtější nákupní tašky. „Brzy tak představíme ještě ekologičtější řešení dovozu nákupu našim zákazníkům. K našim taškách z recyklovaného papíru chceme nabídnout ještě ekologičtější variantu,“ říká výkonný ředitel společnosti Rohlík.cz Petr Pavlík.

Košík.cz zkusil v rámci šetrnějšího postoje k životnímu prostředí dát lidem možnost zakoupit vody v zálohovaných lahvích. Zákazníci tuto možnost hojně využívali. „Lidem jsme dali možnost volby mezi tímhle ekologickým a běžným obalem a než přišla pandemie, tak 7 zákazníků z 10 kupovalo právě ty zálohované lahve, přestože to pro ně znamenalo zaplatit peníze za tu vratnou zálohu navíc a ještě k tomu láhve schovat pro kurýra. Kvůli pandemii pak nebylo možné chvíli ty obaly odebírat, takže se preference ustálily 50 na 50,“ informuje mluvčí společnosti Košík.cz František Brož.

Online potraviny také k rozvozu nákupů stále častěji využívají například ekologičtější auta nebo možnost výběru kurýra, který bude v blízkosti, tak aby se ušetřily zbytečně naježděné kilometry.