Ekonom o Blažkově kauze: Chyba není v nastavení bitcoinu. Problém je, že vládní složky kryjí zločince

Co je to bitcoinová peněženka?

Bitcoinová peněženka je soubor držící přístupové údaje k nějaké adrese, na které se nachází kryptoměny. Představme si, že jsou napsané v blockchainu (decentralizovaná databáze transakcí a dat, virtuální „účetní kniha“, pozn. red.). Není to tak, že by bitcoiny ležely přímo v konkrétní peněžence. To, co tam leží, je právo přesunout je v blockchainu z jednoho místa na druhé. Tohle ta peněženka dělá. Je to taková schránka, do které vložím klíče.

Můžeme si to představit tak, že ve chvíli, kdy chci někomu poslat bitcoiny, které ostatní uznávají, že jsou moje – protože se tak dohodli –, bych v dřívějších dobách udělal táborový oheň. Tam bych všechny pozval a před svědky řekl: „Tenhle bitcoin už není můj, odteď je mého souseda Františka“.

Oproti fyzickému setkání to probíhá pomocí šifrovaných zpráv. Já dokážu po internetu, globálně sdělit, že tyhle bitcoiny už nejsou moje – vzdát se práva s nimi nakládat a předat je někomu jinému, aniž bych se s lidmi navzájem znal.

To, že jsem vlastník, o kterém všichni vědí, že drží bitcoiny, a který je krytý pouze pseudonymem, daným nějakou v uvozovkách „e-mailovou adresou“, prokazuji tím, že mám přístup k té peněžence, ve které jsou schované klíče.

Otevírání peněženky

Dají se bitcoiny z peněženky převést na klasické peníze?

Ano, ale potřebuji najít někoho, kdo má také bitcoinovou peněženku a je ochotný mi za převedení bitcoinů na jeho peněženku zaplatit bankovním převodem nebo v hotovosti, ale to není ve velkých částkách legální. Typicky to tedy jde pomocí bankovního převodu.

Tuhle funkci plní většinou centralizované burzy, jako je Kraken, Coinbase nebo Binance, kterým na jejich peněženky pošlu bitcoin a oni mi připíší eura. Mají bankovní účet, ze kterého si je můžu vybrat na svůj bankovní účet.

V bitcoinovém světě vystupuji pod nějakým pseudonymem, který je daný mou adresou, a nemusím uvádět své jméno. Ale ve chvíli, kdy si chci otevřít účet na burze, abych si třeba mohl bitcoiny směnit za koruny, tak už musím prokázat svou identitu občankou, původ peněz a všechny tyhle věci.

Dá se k původu peněz a vlastníkovi bitcoinové peněženky dopracovat i jinak?

Ve chvíli, kdy dokážu k pseudonymu – k té adrese – přiřadit jméno, tak přestává být anonymní a veškeré transakce, které byly provedeny, jsou veřejné. Typicky to tedy policie dělá tak, že se zeptá té konkrétní burzy, protože ví, že daná peněženka na ní prováděla transakce. A burza to policii sdělí.

Některé adresy jsou známé a jsou lidé – ať už u policie, nebo v soukromé sféře –, kteří mají nástroje a specializují se na to, aby s vysokou pravděpodobností odhadli, kdo je skutečným majitelem některých adres.

V případě, který teď řešíme, jsou některé peněženky tržiště Nautilus známé. Víme, že to jsou peněženky, které jsou spojené s tímto nelegálním tržištěm.

Jakým způsobem se bitcoinová peněženka otevírá?

Bitcoinová peněženka se otevírá přes „klient“ (software, který se používá ke komunikaci a provádění transakcí v síti Bitcoin, pozn. red.). Záleží na tom, jaký je to typ peněženky – existují třeba hardwarové peněženky, kdy musím do počítače připojit fyzické zařízení, ve kterém jsou uložené soukromé klíče. Samotné otevření je poté otázkou několika minut.

V případě, o kterém se bavíme, tam bitcoiny ležely dlouhou dobu, třeba 10 let. Je pravděpodobné, že to byly peněženky Bitcoin Core, které používají těžaři nebo vývojáři.

Když otevřu peněženku, která se účastní sítě – nejen, že tam přistupuje jednoduše, ale sama si stahuje blockchain –, tak najednou stahuje několik set gigadat. Například 300 gigadat v případě bitcoinového blockchainu, takže si dokážu představit, že to opravdu nějakou dobu trvá.

Je proto možné, že otevírání peněženky v Blažkově bitcoinové kauze trvalo 30 hodin, jak uvedl?

Z vlastní zkušenosti s tímto typem peněženek, které stahují celý blockchain a až poté lze provádět transakce, vím, že to není nesmysl. Trvá to nějaké hodiny. Běžně by to trvalo minuty, ale v tomhle případě to není úplná blbost.

Policejní taktiky

Jakým způsobem policie zajišťuje materiály, informace o majitelích peněženek a bitcoinů?

Ideální možností je, když majitel bitcoinů, popřípadě člověk, který má přístup k peněžence, zná hesla nebo soukromý klíč, jakým tu peněženku obnovit. Daný člověk s policií spolupracuje a otevře to před nimi. Pokud se to nestane, tak je třeba, aby policie našla, kde má člověk uložená hesla, což může být složité nebo nemožné.

Policie většinou dělá to, že potřebuje nachytat toho podezřelého ve chvíli, kdy je k peněžence zrovna přihlášený. Takže sleduje jeho chování, zjišťuje, kdy je vysoká pravděpodobnost, že bude mít otevřený počítač a zapnutou peněženku, kdy provádí nějaké transakce.

To, že v danou chvíli provádí transakce, lze vyčíst v blockchainu online, takže to nejde utajit. V tu chvíli policie vtrhne do bytu, zadrží ho, člověk je v šoku, nestihne se odhlásit a policie tam má následně přístup. Můžeme si to představit jako akční film. Neříkám, že to česká policie dělá jako v akčním filmu, ale plus minus to tak je.

Blažkova kauza

Jak moc se tato kauza vymyká tomu, co známe?

Zvláštní je propojení s ministerstvem spravedlnosti. To je neobvyklé. Zároveň i to, o jak obrovskou částku jde a jak stará je ta kauza. Dnes to vypadá, jako by se ty věci děly teď, ale je to spíše historická věc.

Dříve, když tahle tržiště – jako je Sheep Marketplace nebo Nucleus – fungovala, tak ty transakce nebylo jednoduché dohledávat. Neexistovala žádná zařízení, která by policii usnadňovala dohledat, kdo za penězi je a která transakce souvisí s čím. Byla to velice mravenčí a složitá práce.

Dnes je to daleko jednodušší, a proto se tyhle věci nedějí v takové míře. Nejde říct, že by bitcoin zásadně usnadňoval trestnou činnost nebo by byl k trestné činnosti primárně využívaný. Tady je zajímavé to, že je to pozůstatek věci, která se stala před deseti a více lety. A že k otevření té věci došlo za spolupráce ministra spravedlnosti. To je to šokující.

Objevily se nějaké podobné případy v zahraničí? Nebo si myslíte, že toho naopak třeba víc vypluje na povrch s tím, jak postupuje ta technologie a věci z minulosti jsou, jak jste říkal, v dnešní době lépe dohledatelné?

Myslím, že celý tenhle příběh je spíš o tom, jakým způsobem selhává státní správa a jakým způsobem dodává nějakou iluzi důvěryhodnosti a legitimitu zločincům. Není to problém té technologie nebo toho, jak je nastaven bitcoin, ale problém je v tom, že vládní složky kryjí zločince a dodávají jim důvěryhodnost.

Jiřikovský (odsouzený drogový dealer, který ministerstvu spravedlnosti věnoval bitcoiny, pozn. red.) se pokusil zlegalizovat peníze, které byly s vysokou pravděpodobností získané trestnou činností (policii ani soudům se to ale s jistotou prokázat nepodařilo, proto mu byly bitcoinové peněženky znovu zpřístupněny, pozn. red.). A tím, že ministerstvo řekne: „Já ten dar přijímám, je to v pohodě, budu ho dál prodávat.“ Tak tím ty peníze legitimizovali, vyprali a zbavili cejchu, že nevíme, odkud jsou.

Protože pokud by on sám chtěl peníze převést na burzu, musel by prokázat původ peněz – tam není nutné jemu prokázat, že jsou peníze z trestní činnosti, ale on má povinnost prokázat, že byly bitcoiny nabité legálně, což by nedokázal udělat.

A existují nějaké podobné případy v zahraničí?

Něco podobného se stalo s FTX v USA, což byla jedna z největších zpronevěr v dějinách. Sama Bankmana-Frieda (zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, pozn. red.) kryl Gary Gensler, dnes už odvolaný ředitel Komise pro kontrolu cenných papírů v USA.

Kongresová komise v USA tajila, že tam prováděli audit a že mohli najít nějaké nesrovnalosti. Ten člověk také financoval kampaň Joea Bidena a je to podobné právě v tom, že tam bylo napojení na politické špičky.

Něco podobného se stalo i letos v březnu, kdy argentinský prezident Milei podobným způsobem legitimizoval kryptoměnu $LIBRA. V tomto jsou určité paralely, kdy určitá naivita politiků legitimizuje trestnou činnost. Těžko říct, jestli z neznalosti nebo korupce, ale výsledek je stejný – člověk s důvěrou vzhlíží ke státní autoritě, která ho v podstatě zklame.