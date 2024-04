Ekonom: Pro nastartování důchodového systému je nutné získat důvěru populace. To se zatím nedaří

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) není Česko dostatečně připravené na krize a mimořádné události. Výsledky zprávy NKÚ hodnotí ekonom Richard Hindls, emeritní rektor VŠE v Praze. Komentuje i důchodovou reformu. „Jak se má třicetiletý člověk dívat na to, když něco končí u Ústavního soudu? Jedna politická elita zruší rozhodnutí předchozí politické elity. To v lidech nevyvolává důvěru,“ upozorňuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Jak to vidí... Praha 10:24 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Hindls | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Výsledky ve zprávě NKÚ jsou celkově spíše negativní. „Samozřejmě úkolem takové zprávy je hledat nedostatky. To je logické už ze smyslu NKÚ,“ říká ekonom. Stát podle úřadu nezajistil vyrovnané hospodaření, a tak nadále rostly povinné výdaje rozpočtu.

„Máme za sebou dvě situace, které byly extrémní: situaci kolem covidu a kolem války na Ukrajině a návazně energetická krize,“ vysvětluje ekonom Hindls.

„V roce 2021 vůbec nikdo netušil, co se vlastně děje. Svět nebyl s takovou pandemií konfrontován sto let. Naše hospodaření se svým způsobem stalo hodně deficitní. Nárůst dluhu u nás byl enormní, větší než ve většině ostatních zemí,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Nedostatečná obrana proti inflaci

Jestli bude fungovat vládní konsolidační balíček, se podle ekonoma teprve ukáže. „Ještě v některých aspektech ani nefunguje v plném rozsahu,“ poukazuje.

„Největší problém byla nedostatečná obrana vůči inflaci. Když se podíváme na to, že v loňském roce byla roční míra inflace téměř 11 procent a v předchozím roce přes 15 procent, jsme skoro na 30 procent za dva roky,“ vypočítává ekonom.

„Jsme jedinou zemí, která ještě nedosáhla předcovidové úrovně ve tvorbě zdrojů“ Richard Hindls

„To znamená, že se za tu dobu zvýšily ceny téměř v průměru o třetinu. Nedostatečný odpor vůči tomu, co se s cenami dělo, nás poznamenal poměrně na dlouhou dobu,“ připomíná.

Jako druhý podstatný faktor vidí Richard Hindls ekonomický růst: „Jsme jedinou zemí, která ještě nedosáhla předcovidové úrovně ve tvorbě zdrojů. A co to je ekonomický růst? Ekonomický růst je tvorba zdrojů. A co je tvorba zdrojů? To jsou příjmy státního rozpočtu.“

„Nechci říkat, že se daří nebo nedaří konsolidovat. Samozřejmě všichni si přejeme, aby se tak stalo, ale asi to nebude běh na krátkou trať,“ dodává.

Důvěra mladých v systém

Před Velikonocemi se na Hradě sešli s prezidentem Petrem Pavlem zástupci vlády a opozice, aby probrali parametry důchodové reformy.

„Aby se skutečně podařilo nastartovat lepší důchodový systém a zajistit pro seniory lepší podmínky pro vyplácení důchodů, je také potřeba získat důvěru populace, zejména té populace, které je dneska 30–45 let,“ říká ekonom.

„Jak se má ale třicetiletý člověk dívat na to, když něco končí u Ústavního soudu? Jedna politická elita zruší rozhodnutí předchozí politické elity. To v lidech nevyvolává důvěru,“ upozorňuje.

Vzory v důchodové reformě jsou v současnosti podle Hindlse Nizozemsko a Dánsko. Země ale mají jinak nastavené základní parametry důchodového systému, který je navázaný na daně, což tedy znamená odvody z daně z příjmu obyvatelstva.

„Dokud se nepřistoupí k celkové revizi, jsou to jenom úpravy parametrů. Je potřeba politická odvaha. Jenže my žijeme vždycky od jedněch voleb k druhým. Pak se to otočí, nebo neotočí. A v tom si myslím, že je problém,“ uzavírá Hindls.