Ekonom Vávra: Vláda proti inflaci nedělala nic, naopak zatápěla pod kotlíkem. Přes noc se to nezmění

Hluboce zadlužený rozpočet, přebujelou státní správu, nevhodné zákony a další nešvary dlouhodobě kritizuje ekonom a investiční bankéř Radovan Vávra. Jak hodnotí výsledek parlamentních voleb a co podle něj udělá budoucí vláda se současným návrhem rozpočtu s obřím schodkem? „Ač by si to spousta lidí přála, tak nová vláda zázrak nepřinese," řekl Vávra v pořadu Osobnost Plus. OSOBNOST PLUS Praha 19:26 12. října 2021

„Volby na podzim jsou špatně. Mívali jsme je na jaře a chtěl bych poprosit politiky, kdybychom to mohli zase vrátit,“ vysvětluje host Osobnosti Plus souvislost s přípravou státního rozpočtu.

Podle něj není žádný spor o tom, že je současný rozpočet doslova hrozný. „Když se bavíme o metodě nápravy této ,hrůzy‘, tak když lidem, kteří sedí na ministerstvech řekneme, aby vše najednou předělali, nepůjde jim to úplně hladce od ruky.“

„Jsem ten poslední, který rozpočet ministryně Aleny Schillerové (ANO) bránil, ale pojďme ho vyřešit důstojně a standardně. A jestli to uděláme politicky vášnivou formou v listopadu, nebo klidnou formou v únoru, tak to pojďme udělat rovnou klidnou formou v únoru,“ uvažuje Vávra o variantách.

Ekonom kritizuje rozpočtové výdaje za přibližně 150 miliard korun. „To je ten nejbrutálnější politický pragmatismus, o kterém se ve školách bude učit. Třeba ta šílená myšlenka zrušit DPH na elektrickou energii.“

Nepotřebujeme milodary?

Lidí, kteří si svůj účet za elektřinu budou schopni zaplatit, je podle Vávry ale stále dost. „Nepotřebujeme tedy od této vlády milodary v podobě DPH na energii, protože dobře víme, že si tento odpustek tak akorát zas zaplatíme přes zvýšení daní, až budeme platit díru ve státním rozpočtu.“

„Ale to není chyba, to je perverzní ekonomické nakupování těch nejprimitivnějších voličských skupin, na kterém ANO poslední čtyři roky bazíruje,“ kritizuje Vávra.

A pokračuje ve své předpovědi, co se stane s návrhem rozpočtu současné koaliční vlády. „Až se ustanoví Poslanecká sněmovna, tak budou mít demokratické síly pohodlnou většinu. A až ho ministryně Schillerová přinese, tak předpokládám, že jí strany poděkují a bude další hlasování.“

„Jsme parlamentní demokracie, a co si o tom myslí vláda v demisi nebo prezident, je úplně jedno. 108 v parlamentu tuto zemi začne řídit. A bude ji řídit úplně brutálně a strašně zdvořile. Mně se fialovská klidná síla strašně líbí, ale to neznamená, že se tyhle ,kraviny‘ pustí. Stoprocentně nepustí.“

Všichni ale podle ekonoma můžeme, a to bez ohledu na lidi ve vládě, počítat s vysokou inflací. „Ta je k nám ale z velké části dovezena, z menší části jsme si ji udělali sami. Daňové dárečky lidem, které do ekonomiky putovaly, neskončily v nákupních košících, ale na účtech v bankách, kde vidíte obrovský nárůst vkladů,“ uzavírá.

Tím, že lidé šetří, tak brzdí inflaci, věří bankéř. „Ale vláda proti inflaci nedělala nic, jen topila od kotlíkem, protože jí to bylo úplně jedno. Já vím, že to zní strašně a chtěli bychom žít ve světě, kde se o nás starají odpovědní lidé, ale tak to není.“

„Ač by si to spousta lidí přála, tak nová vláda zázrak nepřinese. Pokud se někdo těší, že se ten velký problém přes noc změní, tak to se nestane. Ale změnil se už duch komunikace politiků. Takže si sem budete zvát lidi, kteří vám na nepříjemnou otázku odpoví víc než v minulosti. Ale jestli kvůli tomu budeme bohatší či šťastnější, to asi fakt ne,“ shrnuje Vávra.

