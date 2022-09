Hindls: Stát bude muset udělat reformu daňového systému. Jinak konsolidaci rozpočtu těžko zvládneme

Vláda schválila návrh státního rozpočtu, který nově počítá s deficitem 295 miliard korun. Původně měl být schodek o 20 miliard nižší, po schválení dodatečných výdajů na zastropování cen energií byl však navýšen. Jaké jsou předpokládané výdaje a příjmy pro příští rok? A jak nový návrh státního rozpočtu reaguje na dlouhodobě se zadlužující státní finance? Praha 0:10 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít peníze, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala (ODS) počítá v návrhu rozpočtu s výdaji na zastropování vysokých cen elektřiny a plynu, které by měly přesáhnout 100 miliard korun. Kromě toho musí vláda vzít v potaz i vyšší náklady kvůli prominutí poplatku na obnovitelné zdroje energií nebo příspěvku na bydlení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Jan Burda

Celkově by podle něj pomoc domácnostem a firmám s drahými energiemi měla rozpočet přijít zhruba na 200 miliard korun, asi polovinu z toho by však měla zafinancovat nová daň z mimořádných zisků velkých firem.

Vyšší důchody a platy

„Převažujícím důvodem rozpočtového deficitu je pomoc lidem a firmám. Není to tak, že by ministerstva byla marnotratná a neuměla šetřit, naopak si myslím, že zde existuje tlak na úspory v energiích i co do počtu úředníků. Domnívám se, že v této mimořádné době je schodek ospravedlnitelný,“ míní náměstek ministra práce a sociálních věcí Stanislav Klik ze sekce ekonomické a provozní.

Přestože ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) před jednáním o rozpočtu mluvil o velkých kompromisech, oproti původnímu návrhu dostalo ministerstvo více peněz na platy ve veřejném sektoru.

Schodek státního rozpočtu stoupl na 189 miliard korun. Loni v květnu byl ještě o 66 miliard vyšší Číst článek

Od ledna se mají zvýšit i penze, a to v průměru o 825 korun, kromě toho ke starobním důchodům přibyde bonus 500 korun za každé vychované dítě. Průměrný starobní důchod by se tak podle ministerstva práce měl v roce 2023 dostat na 19 500 korun.

Podle náměstka Klika je to, co musí ministerstvo povinně hradit, zajištěno v plném rozsahu. Na ostatních výdajích se však snaží šetřit. „Přes ministerstvo práce prochází velká řada mandatorních výdajů státního rozpočtu. Myslím si ale, že je potřeba dát signál, že stát bude zeštíhlovat a zeštíhluje. Snažíme se čerpat prostředky z modernizačního fondu a národního plánu obnovy a jsme v tom úspěšní. Nechceme jen ,natahovat ruku‘ ke státnímu rozpočtu, ale čerpat tam, kde je to možné,“ vysvětluje Klik.

Reforma daňového systému

„Doba je nejistá a vlastně vůbec nevíme, co se může ještě stát. Návrh rozpočtu tak beru jako výchozí krok a uvidíme, co bude v prosinci, kdy Poslanecká sněmovna schválí rozpočet definitivně,“ říká ekonom Richard Hindls, bývalý člen Národní rozpočtové rady.

„Převažujícím důvodem rozpočtového deficitu je pomoc lidem a firmám.“ Stanislav Klik

Zatímco se obecně mluví o dvou přístupech k daním z vysokých cen energií, více států Evropské unie se přiklání k zastropování zisků společností, které vyrábějí energii s nízkými náklady. Druhou možností je zastropování cen energií, Evropská unie však ještě o definitivní podobě bude jednat.

Deficit má být příští rok 295 miliard. Je to rozpočet krizový, solidární a válečný, řekl Stanjura Číst článek

„Stále je ve vzduchu něco, co nazýváme mimořádnou daní. Tady jsem trošku skeptický, protože jsme to už zažili s digitální daní, o které se téměř vůbec nemluví. Velmi opatrně, po špičkách se našlapuje kolem bankovní daně. Ale ani tam si nemyslím, že k něčemu dojde,“ popisuje Hindls.

Podle něj bude ve střednědobém horizontu nutné přistoupit ke zvýšení daní, regulaci či celkové úpravě daňového systému.

„Například před dvěma lety došlo ke zrušení superhrubé mzdy a mluvilo se o tom, že se k tomu v roce 2023 establishment vrátí. Nepadlo o tom však zatím ani slovo a je velmi nepravděpodobné, že by se tak stalo. Bohužel se však domnívám, že nějakou reformu daňového systému budeme muset udělat, jinak v dlouhodobém horizontu konsolidaci rozpočtu zvládneme jen velmi těžko,“ dodává Hindls.

Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Jan Burda.