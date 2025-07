Ekonom Rod o konsolidaci rozpočtu: Víc než bych čekal, méně než bych chtěl. Ale výsledky to přineslo

Tento týden naposledy zasedla Národní ekonomická rada vlády (NERV), aby kabinetu dala poslední doporučení. Během vládního období jí radila například se stabilizací veřejných rozpočtů. Vláda na příští rok předpokládá schodek 280 miliard korun, tedy vyšší než letošní. „Hodnotil bych to jako polovičaté konsolidační úsilí,“ říká v pořadu Řečí peněz na ČRo Plus člen Národní ekonomické rady vlády, ředitel Centra pro ekonomické a tržní analýzy Aleš Rod. Řečí peněz Praha 0:10 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen Národní ekonomické rady vlády a ředitel Centra pro ekonomické a tržní analýzy Aleš Rod | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Česko má za letošní rok nejlepší výsledek hospodaření za první pololetí od začátku pandemie covidu-19. Zároveň má ale schodek 152 miliardy korun, šestý nejhlubší od vzniku Česka. Na straně příjmů se zvýšily výnosy z daní a povinného pojistného, vzrostly ovšem výdaje, meziročně o 2,5 procenta.

„Je vidět, že závěr sprintu jsme trošku vypustili, protože jsme nevěděli, jestli se kvalifikujeme do dalšího rozběhu a chtěli jsme pošetřit síly na jiný zápas,“ glosuje výsledek hospodaření za první polovinu roku Rod.

A připomíná, že v debatě o konsolidačním balíčku byly v rámci NERV dva různé proudy. „První proud říkal: ‚Udělejme velké změny a udělejme jich málo. To znamená třeba tři nebo čtyři opatření, která nasbírají 100 miliard korun, a budeme mít zároveň možnost je dobře vysvětlovat‘,“ popisuje.

„Druhý proud říkal: ‚Ne, řízněme do všeho tak trošku, udělejme několik desítek opatření, která vytvoří takový jako konsolidační balíček, konsolidační celek‘. Podle toho se to potom jmenovalo,“ říká s tím, že sám se řadil do prvního proudu.

Stoupání a brzda

Konsolidace má výsledky, uznává Rod. A to přesto, že na konci volebního období dochází k vyšším nákladům. „Stoupáme, ale v zásadě jsme v dost věcech významně přibrzdili,“ upřesňuje.

Očekává, že za pět, deset nebo dvacet let budou ekonomové vzpomínat na vládu Petra Fialy (ODS) a oceňovat penzijní reformu jako nepopulární opatření, které ale pomohlo nadechnout se a přemýšlet o velkých reformách.

„Nicméně, na konsolidační úsilí se musíme dívat těmi velkými výdajovými položkami, jako jsou důchody, zdravotnictví, infrastrukturní výdaje v dopravě, bobtnající a naprosto podfinancované kapacity sociální péče, problematika vzdělávání a financování vzdělávání. A v těch oblastech jsme žádné velké změny neudělali,“ kritizuje a dodává, že debata se zasekla na zdanění spotřebního vína.

‚Složitější politická realita‘

Rada dala vládě téměř 40 doporučení, která by měla pomoci českou ekonomiku rozhýbat. Navrhovaný balíček mířil do oblastí trhu práce, vzdělávání, veřejné správy, bydlení a investic.

„Vždycky jsme to částečně dělali – a je to i naše role – naivně v tom smyslu, že jsme věděli, že politická realita je složitější a že to neprojde, ale byli jsme rádi, když se o tom mluví, a byli jsme rádi, když si to aspoň částečně vezmou k srdci a udělají byť deset procent z toho,“ řekl dříve ve vysílání Českého rozhlasu Plus ekonom a člen NERV Dominik Stroukal.

„My jsme s Dominikem a dalšími několikrát použili větu: ‚Víc než bych čekal, méně než bych chtěl‘. To je taková obecná charakteristika toho, co se podařilo prosadit. Dokážu si představit, že nějaká vláda sebevrahů s větším mandátem by jednala rázněji a víc by naslouchala našim opatřením, ale politická realita byla taková, jaká byla,“ míní Rod.

„A proto můžeme být rádi i za to, že ministři na jednání NERV řekli: ‚Uvědomujeme si to, dobrá opatření, teď na ně nebudeme mít prostor, protože to je politicky neprůchodné, ale zakotvíme je třeba i do nějakých zavazujících interních strategií ministerstev a dřív, nebo později se na ně aspoň částečně dostane‘,“ uzavírá.

Poslechněte si celý pořad Řečí peněz z audia v úvodu článku.