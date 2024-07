Ekonom: S nakupováním eur na dovolenou nemá smysl čekat, kurz zůstane mezi 24 a 25 korunami

Česká koruna vůči hlavním světovým měnám za poslední měsíc výrazně oslabila a tenhle výkyv můžou pocítit všichni ti, kteří se vydají na dovolenou například do zemí eurozóny. „Velmi pravděpodobně se udržíme v cenovém pásmu mezi 24 a 25 korunami za euro,“ řekl pro Radiožurnál hlavní analytik společnosti Citfin Tomáš Wolf. Praha 20:01 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom: S nakupováním eur na dovolenou nemá smysl čekat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čím to je, že koruna vůči euru nebo dolaru v současnosti tak významně oslabuje? Co je hlavní příčinou?

Hlavním hybatelem je Česká národní banka, která jde se sazbou dolů. V tenhle moment jsme na základní úrokové sazbě 4,75, a čím menší je úročení domácí měny, tím méně je zajímavá pro investory a její hodnota klesá.

Jaký vývoj můžeme předpokládat pro další měsíce s ohledem na ten dovolenkový srpen? Doporučil byste vyměnit peníze teď, nebo raději počkat?

To je poněkud složité, protože koruna je už několik měsíců v širším časovém pásmu kolem dvaceti pěti korun za jedno euro.

Nemyslím si, že koruna bude dramaticky slábnout, ale to, že ČNB jde se sazbou dolů a dál s ní dolů půjde, je jednoznačné.

Mírné oslabování koruny je více než pravděpodobné, ale stále o ní mluvíme jako o relativně silné měně z dlouhodobého pohledu.

Je tedy dost pravděpodobné, že se i nadále udržíme v pásmu mezi 24,70 a 25,40 korunami za euro. Nevidím tedy velký rozdíl v tom, kdyby Češi nakoupili na dovolenou dnes nebo za čtrnáct dní, protože ten kurz bude velmi podobný.

Lidé v létě jezdí například i do Polska, které je teď aktuálně velmi oblíbenou destinací, nebo navštíví i Maďarsko, které mají vlastní měny. Jak se daří koruně vůči zlotému nebo forintu?

Vůči zlotému je situace v zásadě nejhorší vůči všem měnám destinací, do kterých Češi míří. Vzhledem k tomu, že koruna meziročně vůči zlotému oslabila o více než deset procent.

Vůči maďarskému forintu to není až tak zajímavé, tam jsme se pohybovali kolem pěti procent. Podobná situace je i v případě rumunského leu nebo bulharského leva vůči euru nebo americkému dolaru, kde je to kolem pěti až sedmi procenty. Zkrátka, polský zlotý je nyní pro Čechy nejméně výhodná měna.

A co Turecko, kam také statisíce Čechů každoročně míří za odpočinkem. Turecko se potýká s vysokou inflací, jak známo, odnáší to nadále také turecká lira a znamená to, že tam je pro Čechy levněji?

Turecká lira je v tuhle chvíli o nějakých třináct až čtrnáct procent slabší vůči české koruně, to znamená, že je pro Čechy levnější.

Z toho pomyslného prvního místa ji ale sesadila egyptská libra, která jde zhruba třicet čtyři procent do minusu a je z tohohle pohledu pro Čechy výhodnější.

Na druhou stranu, kdo si kupuje tureckou liru nebo egyptskou libru, když jede do těchto destinací? Ani sami Turci už nechtějí svoji domácí měnu, protože ta měna skoro ztrácí svou hodnotu před očima. To znamená, jsme zpátky u dolaru, anebo u eura, tedy u pěti nebo u sedmiprocentního oslabení české koruny vůči těmto měnám.