Pracujeme s malým potenciálem důvěry v politiku a v elity, to nejde snadno překonat, říká ekonom

„Česko není nijak výjimečné tím, že by se tu zhoršovala politická atmosféra a agresivita, že by role tradičních stran upadala. Podívejte se na Itálii nebo Francii, to jsou skutečné rozpady,“ myslí si.

„Nežijeme přesto normální politické období. Mám ale problém si představit optimistickou variantu toho, jak se z této situace dostat. Pracujeme s velmi malým potenciálem důvěry v elity a to není snadné překonat.“

Zásobník na pět let

Co si myslí o národním investičním plánu?

„Je dobré, že máme zásobník. Bez toho se špatně dělá proticyklická politika. Vždy musíte mít v zásobě více projektů, než na co stačí rozpočtové krytí pro tento a příští rok. V zásadě by tam měly být identifikované a připravené projekty na pět let, ze kterých některým chybí už jen peníze. Jinak mají všechna povolení a dají se akcelerovat.“

Jsem anglofil

Zámečník o sobě říká, že je anglofil. Jak ostatně připomíná, obě jeho děti studovaly a teď i žijí v Anglii. Během cesty na promoci syna měl příležitost si Spojené království i zevrubně procestovat.

„Kdybych byl britský občan, tak jsem proti brexitu. Na své cestě jsem se ale zkoušel bavit s lidmi. Britové jsou opravdu hrdý národ. To, že vyhráli ve druhé světové válce a nikdy se nikomu nepoddali, se přenáší generacemi. Popravdě řečeno, eurofilové tam byli vždycky v menšině. Jsem přesvědčený, že kdyby se opakovalo referendum, tak to znovu vyhrají a s větším odstupem,“ domnívá se.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím pondělním hostem. Miroslav Zámečník se podrobněji věnuje aktuální situaci vystoupení Velké Británie z Evropské unie.