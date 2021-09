Plýtváme vším, energií, vzdělanými i vodou. Změňme se na ekonomiku talentu, radí exministr Pilný

Rekordní schodky rozpočtu a heslo ‚proinvestovat se z krize,‘ to stále častěji opakují vládní politici. Vede cesta k hospodářskému růstu jen přes investice? „Na klišé, že se lze proinvestovat z krize, už jsem trochu citlivý. Využít příležitostí musíme, ale mám velké pochybnosti, že to český stát dělá,“ říká exministr financí za ANO a člen expertní platformy Koronerv-20 Ivan Pilný. Praha 18:22 19. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ekonom z institutu CERGE-EI Filip Matějka je přesvědčen, že v tuto chvíli investice nepomohou. „Státní peníze pomáhají, když je vysoká nezaměstnanost nebo finanční krize. Ale teď není ani jedno,“ namítá ekonom Matějka

Pomohlo by Česku „proinvestovat se z krize", jak navrhuje vláda? A do čeho bychom měli vůbec investovat?

„Dopředu jsme věděli, že když se teď začnou utrácet státní peníze, tak si lidé řeknou: Aha, stát možná nebude mít na důchody. A začnou šetřit. Investovat má smysl, ale jsme často krátkozrací, investovat totiž znamená vzdát se současného požitku a myslet do budoucna. Jenže vláda často dělá přesně opak toho, než co by dělat měla,“dodává.

Pilný kritizuje obrovský schodek rozpočtu: „Pokud stát do něčeho investuje, tak by neměl říkat, že spotřeba je investice, tedy že přidáme lidem, ti pak více budou nakupovat a zvýší HDP. To se zatím neděje, ani u firem. Kroky státu v investiční oblasti nejsou orientovány na inovace nebo něco obecně prospěšného.“

„Snahy státu o digitalizaci se zatím nedaří,“ upozorňuje dál exministr. „Také se musíme starat o životní prostředí, což se nedaří. A musíme říct, že se to obrovsky promítne do zvýšených životních nákladů i pro firmy. Navíc Evropský plán obnovy je de facto půjčka, kterou budeme splácet.“

Problém není obrovský deficit státního rozpočtu, ale že tento rozpočet není dlouhodobě udržitelný, věří Matějka: „Půjčit si na covid je plně v pořádku, ale zvýšit všechny dlouhodobé výdaje a snižovat daně prostě nejde.“

„Stát by neměl dělat jednotlivá rozhodnutí za firmy, což bohužel dělá víc a víc. Ale měl by pomáhat s prostředím, lepší legislativou a přehledností. Současná vláda si teď vybere jednu továrnu, té dá obrovskou dotaci místo toho, aby snížila odvody novým firmám,“ kritizuje ekonom.

Podle Pilného by měl stát investovat do diverzifikace ekonomiky: „Jsme příliš závislí na automobilovém průmyslu. Ani investice do baterií není správný směr. Nesmíme být tak závislí na Německu a Evropské unii. A tyto změny v jakýchkoliv plánech prostě dlouhodobě nevidím.“

Problém teď není nezaměstnanost nebo HDP. „Je to dluh, inflace, nepředvídatelnost a zdraví. Teď je hlavní z covidu dobře vyklouznout a mít plány.

Zatím to bylo vždycky tak, že se tvrdilo, že se nic nezavře, ale za týden se zavřelo. Lidé byli překvapeni a příště už si obchodníci radši ani nebrali zakázky. Chceme dlouhodobý plán, abychom mohli dlouhodobě fungovat,“ žádá Filip Matějka.

„Je třeba se změnit z ekonomiky zdrojů na ekonomiku talentu. Právě vzdělaní lidé a talenty, kterými zatím plýtváme, jsou ti, kteří by českou ekonomiku mohli posunout. Omezme plýtvání, protože plýtváme vším: energií, talenty, vodou. Tady by měl stát fungovat jako katalyzátor a investovat spoustu peněz a hledat lidi, kteří by to dokázali,“ navrhuje svou vizi Ivan Pilný.